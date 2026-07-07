Encuesta: quiénes son los gobernadores con mejor y peor imagen

La consultora CB Global Data presentó su informe correspondiente al mes de julio de 2026, detallando los niveles de aprobación de los mandatarios provinciales y municipales en toda la Argentina. El estudio expone quiénes consolidan su gestión de cara a los vecinos y quiénes enfrentan los escenarios de mayor rechazo en sus distritos.

En la medición interprovincial de este mes, el gobernador salteño Gustavo Sáenz se posiciona en la cima con el 55,3% de acompañamiento en su provincia, seguido de cerca por el tucumano Osvaldo Jaldo (54,8%). El podio lo completa Rolando Figueroa, de Neuquén, sumando un 53,5% de valoración positiva. En cuarto y quinto lugar se ubican Claudio Poggi (San Luis) e Ignacio Torres (Chubut), consolidando el lote con mejor desempeño.

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En la vereda opuesta, el riojano Ricardo Quintela cierra la lista con la aprobación más baja del país (43,0%), antecedido por el formoseño Gildo Insfrán (43,6%) y el bonaerense Axel Kicillof (43,9%).

Pese a estar entre los últimos lugares, el mandatario de la provincia de Buenos Aires se destacó por registrar la mayor suba del mes con un incremento de +1,9 puntos porcentuales respecto a la medición anterior. Por el contrario, el mendocino Alfredo Cornejo acusó el impacto de la mayor caída, perdiendo -2,8 puntos de aprobación.

Intendentes: los de mejor imagen a nivel federal

El análisis de las principales intendencias del país posiciona a Leonardo Stelatto (Posadas) a la cabeza de todo el informe federal con una imagen positiva del 58,5%.







Lo escoltan Rossana Chahla de San Miguel de Tucumán con 57,3% y Jorge Jofré, intendente de Formosa Capital, con el 57,0%. El lote de los cinco intendentes con mayor aprobación se completa con Matías Stevanato de Maipú (56,9%) y Ulpiano Suárez de la ciudad de Mendoza (56,2%).

En lo que respecta a la evolución intermensual, Emiliano Durand (Salta Capital) fue el dirigente local con mayor crecimiento (+3,4 puntos), mientras que Pablo Grasso (Río Gallegos) protagonizó el retroceso más marcado con una pérdida de -2,7 puntos en comparación con el mes de junio.

Los intendentes peor calificados son: Roy Nikisch, de Resistencia, quien se ubica en el último lugar con un 32,5% de imagen positiva; seguido por Armando Molina, de La Rioja Capital, con 32,8%; y Julio Alak, de La Plata, con 33,3%; Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy) 34.8 % y Pablo Grasso (Río Gallegos) 36 % de aprobación.

Muestra Gobernadores: 24.603 casos totales (promedio de 887 a 1.180 casos por provincia). Error de muestreo promedio: +/- 2,9% a 3,3%.

Muestra Intendentes: 11.232 casos totales (promedio de 387 a 537 casos por municipio). Error de muestreo promedio: +/- 3,7% a 4,1%

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