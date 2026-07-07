POLITICA GOBIERNO Conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier El vocero presidencial realizará una conferencia de prensa con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno. Hoy 10:12 Agregar PERFIL en Google El vocero presidencial, Adrián Ravier, realizará una conferencia de prensa con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno. En desarrollo También te puede interesar Natalia de la Sota tras reunirse con Olmos: "La eventual continuidad de este modelo regresivo le hará daño al país" Encuesta: quiénes son los gobernadores con mejor y peor imagen Demoraron en Migraciones a uno de los denunciantes de la lujosa mansión adjudicada a Pablo Toviggino Con cambios de la UCR y el PRO, Llaryora encamina la sanción de la Ley Antibúnker En esta Nota Adrian Ravier