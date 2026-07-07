martes 07 de julio de 2026
POLITICA
GOBIERNO

Conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier

El vocero presidencial realizará una conferencia de prensa con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno.

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El vocero presidencial, Adrián Ravier, realizará una conferencia de prensa con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno.

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