Por qué Manuel Adorni conserva custodia oficial tras su salida del Gobierno

El Gobierno confirmó que el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantiene custodia oficial luego de su renuncia, aunque aclaró que se trata de un esquema de seguridad más reducido que el que tenía durante su gestión. La información fue ratificada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

Según explicaron fuentes oficiales, el operativo fue dispuesto por motivos de seguridad tras las denuncias presentadas por Adorni por presuntas amenazas y ataques dirigidos contra su familia. Desde el Ministerio de Seguridad evitaron precisar cuánto tiempo se extenderá la custodia al considerar que se trata de información vinculada a la protección del exfuncionario.

Por qué Manuel Adorni mantiene custodia oficial

El dispositivo está a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina, aunque el Gobierno remarcó que el despliegue fue reducido respecto del que tenía cuando integraba el gabinete nacional.

Desde el entorno de Manuel Adorni también confirmaron que conserva la custodia, pero desmintieron que continúe utilizando recursos oficiales para sus traslados. Aseguraron que se moviliza con su vehículo particular y que ya no dispone de los automóviles de la Policía Federal que utilizaba durante su paso por la administración nacional.

La continuidad del esquema de seguridad se fundamenta, según el oficialismo, en el nivel de exposición pública del exfuncionario y en las denuncias que presentó por amenazas contra su entorno familiar. En ese sentido, desde el Gobierno señalaron que existen antecedentes similares con otros exintegrantes del gabinete que mantienen custodia por razones de seguridad.

Qué dijo el Gobierno sobre la investigación judicial

Durante la misma conferencia, Adrián Ravier también se refirió a la investigación sobre la gestión de Manuel Adorni y negó que el Poder Ejecutivo esté realizando una auditoría administrativa interna.

El vocero explicó que las actuaciones se desarrollan exclusivamente en el ámbito judicial, luego de que tres empleados del área declararan en una causa vinculada con presuntas compras realizadas a nombre del exfuncionario.

La situación de Manuel Adorni continúa bajo seguimiento judicial mientras el Gobierno nacional insiste en que la custodia responde únicamente a criterios de seguridad y no implica la conservación de otros beneficios asociados al cargo que ocupó hasta su renuncia.