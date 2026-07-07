Roberto Rojas cuestionó el programa financiero: "El Gobierno piensa en los acreedores y no en los ciudadanos"

El economista, Roberto Rojas, en comunicación con Canal E, analizó el programa financiero presentado por el Gobierno y sostuvo que, aunque la previsión para afrontar los vencimientos de deuda puede ser positiva, el costo del ajuste seguirá recayendo sobre la población.

En primer lugar, Rojas reconoció que, “es una buena noticia que tengamos una previsión de pagos”, aunque rápidamente planteó el contrapunto: “Sería también una buena noticia que tengamos una previsión de aumento de salarios reales”. Según desarrolló, el problema central es que “el Gobierno está renegociando deuda, pensando en los acreedores y no pensando en los ciudadanos”.

Se espera un aumento del déficit en el corto plazo

Además, alertó sobre el escenario fiscal del próximo año: “Ya tenemos una proyección de un déficit, un aumento de déficit del 7,5%, lo que implica un mayor ajuste que va a tener que aplicar el Gobierno Nacional para el año venidero”.

Al referirse a las estadísticas laborales, Rojas explicó por qué la tasa de desempleo no refleja, según su visión, la realidad del mercado de trabajo. “Muchas personas que estaban trabajando en relación de dependencia, en trabajos formales, han perdido esos trabajos y ahora se sienten trabajando porque están en plataformas”, planteó.

También advirtió sobre las limitaciones de la medición oficial del desempleo: “La gente está trabajando porque es un trabajo, pero la realidad es que no es la misma calidad de trabajo que si estabas en una industria”.

Complicaciones en el mercado laboral

El entrevistado mencionó que a esto sumó otro fenómeno: “Hay otro efecto que es el efecto de desaliento”. En ese sentido, señaló que, “ha crecido muchísimo el valor del transporte público y para un desempleado se hace muy difícil salir a buscar trabajo”.

También puso el foco sobre la figura del monotributista: “Hay que sumarle a esto que está el monotributista asociado que en realidad corre riesgo como si fuera un capitalista pero en realidad es un trabajador”.