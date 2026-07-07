Se fortalece el alineamiento de Argentina con Estados Unidos: "Realmente hay una cercanía como nunca antes"

El presidente de la Fundación Diplomacias Ciudadanas, Fernando León, dialogó con Canal E y evaluó que la celebración por los 250 años de la independencia de Estados Unidos volvió a poner sobre la mesa el fuerte alineamiento del Gobierno argentino con Washington.

"Fue un festejo cargado en este aniversario tan particular, pero también la presencia del presidente Milei trae consigo, de algún modo, la manifestación de cuán cercana es la alianza bilateral de la Argentina con los Estados Unidos", planteó Fernando León. En ese sentido, remarcó que, "realmente hay una cercanía como nunca antes".

De dónde proviene la alineación de Argentina con Estados Unidos

Sobre si existe un sesgo ideológico hacia Estados Unidos, resaltó: "Más que un sesgo es una apuesta política. En el mundo hay fichas blancas y fichas negras. Desde mi perspectiva, jugás con Estados Unidos o jugás con China en los BRICS. Esta división está totalmente clara".

Además, León sostuvo que la actual administración estadounidense considera a Argentina un socio prioritario: "Estados Unidos tiene a la Argentina como líder de su agenda regional a nivel continental. De Alaska a Tierra del Fuego, Argentina es un actor clave en este posicionamiento".

El peso de la política latinoamericana sobre el resto del mundo

También destacó que las elecciones en América Latina forman parte de una competencia geopolítica entre Estados Unidos y China: "Todas las elecciones que han habido en Latinoamérica tienen su peso en este tablero". Y agregó: "China también juega este partido y también tiene sus alianzas políticas y tiene su agenda de intereses en la región".

Respecto del futuro de la relación bilateral, el entrevistado aseguró que la estrategia estadounidense no depende únicamente del actual presidente. "Más allá de Trump hay una apuesta a largo plazo de los Estados Unidos sobre la región", expresó.

Asimismo, afirmó: "Detrás de Trump viene Vance, el vicepresidente, viene Marco Rubio, viene una lista de personas que contemplan la misma perspectiva de desarrollo. De Alaska a Tierra del Fuego".