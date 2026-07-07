Demoraron en Migraciones a uno de los denunciantes de la lujosa mansión adjudicada a Pablo Toviggino

En el marco de la investigación por la lujosa mansión de Pilar adjudicada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, uno de los denunciantes del hecho, Matías Yofe, fue demorado en Migraciones en el aeropuerto de Ezeiza cuando regresaba al país desde Estados Unidos. Durante su viaje, el dirigente de la Coalición Cívica había participado en un foro en Miami donde expuso los presuntos desmanejos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino.

"Como no se pueden defender en sus causas, usan a los amigos para cansar a quienes investigamos y denunciamos la mugre", lanzó el referente político a través de su cuenta de X tras compartir el video donde es llevado por una oficial de Migraciones a una oficina para ser notificado de un requerimiento judicial.

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En su descargo, el dirigente de la Coalición Cívica agregó: "No me voy a cansar de decirlo, la diferencia entre Tapia y nosotros es moral, él se escuda detrás de quienes nos dan las alegrías más grandes y nosotros solo denunciamos e investigamos".

En las imágenes compartidas por Yofe se ve el momento en el que se acerca al mostrador de Migraciones, indica su número de vuelo y posteriormente una empleada le solicita que la acompañe. "¿Pasó algo?", pregunta él, a lo que le responden: "No, te tienen que notificar".

"Chiqui, si sos inocente, demostralo, no nos vamos a cansar, la victoria es el camino", manifestó luego el referente político, hablándole directamente al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, mientras regresaba a su casa tras realizar el trámite judicial.

Yofe fue demorado cuando regresaba de Estados Unidos tras haber sido invitado por el InterAmerican Institute for Democracy (IID) para exponer en Miami sobre los detalles de la denuncia que presentó en diciembre de 2025 junto a Elisa "Lilita" Carrió y el legislador porteño Facundo Del Gaiso.

En la denuncia, los referentes políticos habían solicitado la investigación de la compra de una lujosa mansión en el barrio de Villa Rosa, localidad de Pilar, que había sido adquirida por el empresario Luciano Pantano, monotributista, y su madre Ana Lucía Conte, jubilada, presuntos testaferros de las autoridades de la AFA.

En la presentación, los tres dirigentes mencionaron una publicación de X del exfutbolista de Boca Carlos Tevez, quien vinculó a Toviggino con la mansión y lanzó: "Me parece q (ue) tantas idas y vuelta a Pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino. Aparte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria alí babá".

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Posteriormente se conoció que Tevez había sido propietario del terreno donde se había edificado la mansión. El exfutbolista lo adquirió en julio de 2017, aunque no construyó nada y luego se lo vendió a la empresa Malte, la cual posee nexos societarios y directivos con Toviggino, quien luego, en mayo de 2024, se lo vendió a Real Central SRL, la firma de Pantano y su madre.

Matías Yofe: el motivo de la demora en Ezeiza

La demora de Yofe en Migraciones fue para notificarlo de una presentación realizada por el abogado Gregorio Dalbón en el juzgado de Walter Saettone, un magistrado de Pilar del cual se conoce su afinidad con el kirchnerismo y que fue quien le otorgó al tesorero de la AFA una medida cautelar para prohibir que periodistas y dirigentes políticos reproduzcan "datos personales, imágenes o información del ámbito privado" que pudieran perjudicarlo.

En este sentido, el abogado defensor de Toviggino consideró que la exposición de Yofe en Miami violó la cautelar que amparaba a su cliente, por lo que reclamó multas de un millón de pesos para quienes hablaron en el foro, incluyendo al referente político y los periodistas Nicolás Pizzi, de La Nación, y Luis Gasulla, que se presentó por Zoom.

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