Fracaso de Brasil en el Mundial: el impacto político y económico que dejó la eliminación

La temprana eliminación de Brasil del Mundial abrió un fuerte debate deportivo, económico y político. Para el periodista brasileño, Patricio De La Barra, en contacto con Canal E, el desempeño de la selección expuso problemas que exceden al fútbol y terminan impactando de lleno en la interna brasileña, la economía y el escenario electoral de cara a octubre.

Patricio De La Barra sostuvo que el torneo "fue un Mundial para Brasil muy complicado" y explicó que, "comenzó mal y terminó muy mal, es decir, terminó un poco peor, una eliminación bastante precoz".

Un nuevo capítulo de la política y el fútbol

Según desarrolló, los conflictos comenzaron incluso antes del debut y afirmó que, "la confederación brasileña, alineada con determinados partidos políticos, intentó politizar y lógicamente ganar algunos votos para un determinado candidato".

En ese sentido, De La Barra recordó que, "primero intentaron colocar una camiseta roja, una camiseta roja que identifica al partido de los trabajadores, fue rechazado", mientras que luego "intentaron colocar en lugar del nombre de Brasil, Brasa", iniciativa que tampoco prosperó.

Fuerte pérdida económica tras la eliminación de Brasil en el Mundial

Más allá del resultado deportivo, aseguró que la derrota dejó importantes consecuencias económicas. "Los daños económicos que tienen estas empresas que se manifestaron en favor del Mundial, que crearon todas estas fanfest, que invirtieron muy alto en fuegos artificiales, bebidas y todo lo demás, están en estos momentos lamentando grandes pérdidas", planteó.

El entrevistado también señaló que, "una conocida fábrica de cervezas acá en Brasil, que ya cayó en la bolsa de valores hoy 4%", mientras que "los comerciantes que habían comenzado a vender cosas también arrojan grandes pérdidas" y que "los bares, restaurantes, el comercio en general, está lamentando pérdidas cuantiosas".