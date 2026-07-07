El FBI investiga a la AFA por operaciones internacionales millonarias durante el Mundial

Mientras la Selección argentina disputa el Mundial 2026 en Miami, el FBI y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos avanzan con una investigación preliminar sobre la estructura financiera internacional de la AFA. El expediente analiza contratos comerciales y movimientos de fondos por más de US$300 millones.

La investigación se desarrolla en territorio estadounidense mientras las principales autoridades del fútbol argentino permanecen en ese país acompañando a la Selección. El avance de la causa mantiene bajo observación el manejo de los recursos económicos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El FBI investiga contratos y movimientos financieros de la AFA

El caso sumó un nuevo capítulo en Estados Unidos, donde agentes del FBI y fiscales federales comenzaron a investigar los contratos comerciales y movimientos financieros internacionales de la AFA por montos superiores a los US$300 millones.

La investigación tuvo un avance relevante con la citación del empresario Guillermo Tofoni, denunciante de la estructura utilizada para administrar acuerdos comerciales de la AFA en el exterior. Según fuentes vinculadas al expediente, la declaración se realizó en Miami, fue presencial y duró más de dos horas, dentro de un proceso preliminar destinado a determinar si existieron irregularidades financieras bajo legislación estadounidense.

El procedimiento ocurrió mientras el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, permanecía en Estados Unidos junto a la delegación argentina durante el Mundial. La coincidencia temporal generó atención debido a que la investigación avanza mientras la dirigencia del fútbol argentino se encuentra en territorio norteamericano.

Quiénes son los fiscales que llevan adelante la investigación

La pesquisa está encabezada por tres fiscales federales con experiencia en investigaciones económicas complejas. Entre ellos se encuentran Patrick Gushue y Christopher Ting, vinculados a oficinas del Departamento de Justicia en Washington, y Michael Berger, integrante de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.

Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige un programa destinado a recibir denuncias corporativas. Ting cuenta con experiencia en investigaciones financieras y previamente trabajó en el sector privado especializado en litigios corporativos. Berger, en tanto, participó en causas relacionadas con lavado de activos y delitos financieros complejos.

Qué busca determinar la investigación en Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses buscan establecer si las operaciones realizadas por la AFA mediante bancos y sociedades radicadas en Estados Unidos pudieron vulnerar normas federales. El análisis apunta a determinar el origen, destino y administración de fondos vinculados con contratos comerciales internacionales.

Consultado sobre la posibilidad de que dirigentes de la AFA sean convocados a declarar, una fuente cercana al expediente señaló que varios integrantes de la conducción del fútbol argentino se encuentran actualmente en Estados Unidos por el Mundial.

Claudio Tapia llegó al país con autorización judicial, luego de que se le impusiera una restricción para salir de Argentina en una causa local relacionada con presuntos desmanejos de fondos tributarios y previsionales por más de 19.000 millones de pesos.

La investigación estadounidense se encuentra en una etapa inicial, pero podría derivar en nuevas medidas si los fiscales encuentran indicios suficientes sobre posibles delitos financieros. El caso mantiene bajo observación internacional el manejo de los recursos económicos de la AFA y podría convertirse en uno de los mayores desafíos para la actual conducción del fútbol argentino.