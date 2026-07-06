Advierten que la mejora de la economía todavía no llega al bolsillo de los argentinos

Los recientes anuncios del Ministerio de Economía sobre el financiamiento de la deuda y la continuidad del programa económico fueron interpretados por Carolina Mannucci como un mensaje dirigido principalmente a los mercados financieros. "Tenemos que entender que cuando habla el Ministro de Economía no nos está hablando a todos nosotros, sino él va absolutamente dirigido a sectores muy concentrados, al mercado, a grandes jugadores", afirmó.

La economista reconoció que algunos indicadores macroeconómicos muestran una mejora respecto de años anteriores, con menor inflación, reducción de la emisión monetaria y menor incertidumbre financiera. Sin embargo, remarcó que esos avances aún no se reflejan en la economía real. "La pregunta clave debería ser una mejora más clara ya entrando al tercer año de Gobierno", señaló.

La economía real sigue sin mostrar señales de recuperación

Para Mannucci, el principal problema es que los beneficios de la estabilización permanecen concentrados en pocos sectores. "El crecimiento son sectores muy concentrados, chiquititos, minúsculos", sostuvo al describir un escenario caracterizado por la caída del consumo, la pérdida de empleos, el cierre de pymes y el deterioro del poder adquisitivo.

En ese contexto, advirtió que el éxito del programa económico dependerá de variables concretas. "Si en los próximos meses no empiezan a aparecer señales claras de mejoras" en empleo privado, salarios, consumo e inversión productiva, será necesario revisar el rumbo adoptado.

Además, remarcó que "el consumo es la consecuencia de justamente una normalización o mejora en las condiciones y el poder adquisitivo de la gente", por lo que consideró que la recuperación no podrá consolidarse mientras los ingresos permanezcan deprimidos.

Inversiones, deuda y un modelo económico que genera dudas

La economista también puso en duda la efectividad de los incentivos para atraer inversiones extranjeras. "No alcanzó el RIGI, ahora va con el super RIGI. ¿Qué va a venir? El super archi mega RIGI", ironizó al cuestionar que las grandes promesas de inversión aún no se hayan materializado.

Asimismo, recordó que el endeudamiento argentino se arrastra desde distintas administraciones y cuestionó la falta de investigaciones sobre el destino de esos recursos. "Todos los gobiernos nos endeudaron. Acá no se salva ninguno", aseguró.

Finalmente, sostuvo que la falta de transparencia y de responsabilidades políticas impide resolver los problemas estructurales de la economía. "No puede ser que vivamos de pedir préstamos y todo un país absolutamente ahogado económicamente, una economía que se está desplomando en lo cotidiano", concluyó.