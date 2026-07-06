La "maldición" de los gobernadores bonaerenses: por qué ninguno llegó a la Presidencia

La historia política argentina está marcada por dirigentes que aparecían como favoritos para llegar a la Presidencia, pero terminaron quedando en el camino. Para el analista de discursos políticos José María Rodríguez Saráchaga, esos fracasos electorales comparten un mismo patrón: errores propios, exceso de confianza y una mala interpretación del humor social.

En diálogo con Canal E, el especialista sostuvo que detrás de esos casos hubo una incapacidad para interpretar las demandas de la sociedad y administrar el poder político. Además, repasó distintos ejemplos de la política argentina y explicó por qué muchos candidatos que parecían tener el triunfo asegurado nunca lograron llegar a la Casa Rosada.

Los favoritos que "se pegaron un tiro en el pie"

Para el entrevistado, la lista de dirigentes que desperdiciaron una oportunidad histórica es extensa y comienza con Antonio Cafiero. "Todos se pegaron el tiro en el pie, todos dejaron de saber leer a la gente, todos tenían el billete con la grande y lo rompieron quizás por exceso de confianza, quizás por torpeza", afirmó.

El analista recordó que Cafiero aparecía como el candidato natural del peronismo y que prácticamente nadie dudaba de su triunfo interno frente a Carlos Menem. Sin embargo, terminó quedando fuera de la carrera presidencial pese a haber liderado la renovación peronista.

También repasó el contexto político de aquellos años, marcado por la influencia de Herminio Iglesias dentro del Partido Justicialista y las dificultades que enfrentó Cafiero para consolidar su liderazgo partidario, incluso después de imponerse electoralmente en la provincia de Buenos Aires.

Rodríguez Saráchaga sostuvo que otros dirigentes atravesaron situaciones similares. Eduardo Duhalde, Daniel Scioli, Carlos Ruckauf, Felipe Solá y María Eugenia Vidal integran, a su juicio, una extensa nómina de candidatos que aparecían como presidenciables y finalmente no lograron alcanzar la Casa Rosada.

La "maldición" bonaerense y el valor del liderazgo

Durante la entrevista también hizo referencia a lo que definió como una especie de maldición política para los gobernadores bonaerenses. "Hay una maldición también, justamente cuando ves la lista y lo ves a Cafiero y lo ves a Duhalde y lo ves a Scioli, tenés que sí o sí terminar comentando la famosa maldición de la gobernación de la provincia de Buenos Aires", señaló.

Respecto de Duhalde, aclaró que su llegada a la Presidencia fue consecuencia de la crisis institucional de 2001 y no del respaldo surgido de una elección presidencial.

El especialista analizó uno de los rasgos que, según su visión, más valora el electorado argentino: la percepción de liderazgo y autoridad. En ese sentido, utilizó una metáfora para explicar la importancia de transmitir control frente a la sociedad. "Cuando vos vas en el avión y se abre la puerta de la cabina, vos no sabés si el piloto tiene los controles apuntando para el piso o apuntando para el cielo, pero a vos te tranquiliza ver que el piloto tiene los controles en la mano", explicó.

Para Rodríguez Saráchaga, esa imagen resume por qué algunos dirigentes logran construir confianza política mientras otros, aun siendo favoritos, terminan perdiendo una oportunidad que parecía asegurada.