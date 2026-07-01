José María Rodríguez Saráchaga: "La oposición no tiene discurso propio y el tema Adorni ya se terminó"

En diálogo con Canal E, José María Rodríguez Saráchaga, analista de discursos, se refirió a la salida de Manuel Adorni del centro de la escena política y destacó que se produjo un quiebre en la estrategia discursiva de la oposición. "No hay nada que discutir, ya se terminó, ya está", aseguró al analizar el impacto político del caso.

El especialista sostuvo que el kirchnerismo venía construyendo gran parte de su narrativa alrededor del vocero presidencial y que, una vez fuera del Gobierno, ese eje perdió efectividad. "La oposición no tiene discurso propio, no lo tiene hace tres años", afirmó, y remarcó que esa situación trasciende cualquier valoración sobre la gestión oficial.

"No podés matar al muerto dos veces"

Rodríguez Saráchaga consideró que, aunque las investigaciones sobre Adorni continúen, el efecto político ya se agotó. "Más allá de que siga o no siga la causa, lo que no sigue es el discurso, porque no podés matar al muerto, ya está, ya se fue, no lo podés matar dos veces", sostuvo.

En ese sentido, planteó que la oposición quedó sin un tema capaz de sostener su agenda pública. Incluso deslizó la posibilidad de que la estrategia oficial haya consistido en dejar que el tema creciera para luego neutralizarlo. "Hoy ya estaban militando cualquier cosa, no sabían qué militar porque se les acabó el discurso a Adorni", expresó.

El analista comparó esta situación con la experiencia del PRO durante los años de gobierno kirchnerista. "El PRO no tiene discurso propio, solamente se encarga de decir 'no somos el kirchnerismo'", recordó, y explicó que esa falta de identidad terminó favoreciendo el surgimiento de una nueva fuerza política.

Las dificultades de la oposición para construir un nuevo relato

Consultado sobre el futuro del escenario político, Rodríguez Saráchaga señaló que todavía no observa una oposición articulada capaz de capitalizar el desgaste del oficialismo. "Todavía no hay una cosa articulada de la oposición, porque no tiene carne para poder atacarlo", explicó.

Respecto de los sectores ubicados a la derecha del Gobierno, afirmó que tampoco lograron consolidar un discurso propio. "Para muchísima gente, toda oposición de derecha a La Libertad Avanza la toman como gente que quería estar en el modelo, se quedó afuera y sangran por la herida", analizó.

Finalmente, sostuvo que el principal desafío de esos espacios será construir una identidad creíble. "Podés jurar que no es tu caso, pero la gente tiene que creer que no es tu caso", concluyó.