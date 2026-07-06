Horacio Fazio criticó la estructura del oficialismo: "Un gobierno sin partido y sin ideas fuerza"

El funcionamiento del Gobierno de Javier Milei y el rol que desempeñan sus principales figuras volvieron a quedar en el centro del debate político. En diálogo con Canal E, el filósofo y economista Horacio Fazio analizó la dinámica interna del Poder Ejecutivo y cuestionó la creciente influencia del entorno presidencial.

En ese sentido, aseguró que "vemos además un protagonismo creciente de la hermana del presidente Karina Milei", al tiempo que calificó esa situación como una forma de "nepotismo, gobierno de familiares como pocos". Además, sostuvo que existe una división de funciones dentro del oficialismo entre la conducción política y la gestión económica.

El rol de Karina Milei y Luis Caputo en el Gobierno

El economista consideró que se intenta instalar la idea de que Javier Milei concentra su atención en los asuntos económicos mientras la conducción política queda en manos de su hermana. Sin embargo, planteó una visión diferente sobre el funcionamiento del Ejecutivo.

"La economía la ha venido manejando el ministro de Economía, Caputo, a todas las luces, conduce la economía", afirmó, al señalar que el titular del Palacio de Hacienda tiene un rol central en las decisiones económicas del Gobierno.

El origen político del Gobierno de Javier Milei

Fazio sostuvo que para comprender la actual administración es necesario revisar las condiciones que llevaron a Javier Milei a la Presidencia. Recordó que el mandatario llegó al poder con un fuerte respaldo del voto joven y con el acompañamiento de sectores que buscaban una alternativa al peronismo.

En ese contexto, explicó que el entonces candidato construyó su liderazgo a partir de un perfil disruptivo. "Javier Milei asume como un disruptivo", señaló, al destacar que ese estilo le permitió ganar notoriedad y consolidar una identidad política diferenciada.

Críticas al estilo de gestión del oficialismo

Consultado sobre la actualidad política y la figura del vocero presidencial Manuel Adorni, Fazio vinculó su crecimiento con las características del propio Gobierno.

El filósofo cuestionó la estructura política del oficialismo y sostuvo que se trata de "un estilo de gobierno muy flojo de papeles, sin partido, sin ideas fuerzas". Además, agregó que ese escenario facilita la aparición de dirigentes que ocupan espacios de poder ante la falta de una estructura consolidada.

Finalmente, sostuvo que "fenómenos como lo de Adorni llenan vacíos de situaciones como las que se presentan", al considerar que la ausencia de tradición partidaria y de definiciones políticas claras explica el protagonismo de determinadas figuras dentro del Gobierno.