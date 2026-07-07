El plan de Caputo en busca de la reelección de Milei: "Cerraron acuerdos de financiamiento para llevar los vencimientos al 2028”

La conferencia encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, no solo buscó transmitir tranquilidad a los mercados. Para el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, quien conversó con Canal E, el mensaje tuvo un claro componente electoral: garantizar estabilidad financiera para atravesar el año de la reelección de Javier Milei.

"La verdad es que es un buen cuadro que le podemos poner justamente a esta conferencia de prensa que se hizo ayer en el Ministerio de Economía", afirmó Ariel Maciel, quien explicó que el objetivo principal fue "que los mercados siguieran empujando hacia la baja el riesgo país".

Nueva etapa en la política del Gobierno tras la renuncia de Adorni

Según desarrolló, el Gobierno atraviesa una nueva etapa política tras la salida de Manuel Adorni. "Empieza de algún modo una nueva etapa que el Gobierno quiere hacer y que está vinculada con su aspecto hacia afuera, su imagen y su comunicación", sostuvo.

Maciel explicó que el equipo económico viene trabajando desde hace meses en un esquema de financiamiento que permita despejar los vencimientos de deuda. "Lo que nosotros venimos contando hace tiempo acá que es un poco los números que viene armando Caputo junto con su equipo económico y el Banco Central", señaló.

El plan de Luis Caputo para mover los plazos de pago

En ese sentido, remarcó que, "fueron cerrando acuerdos de financiamiento para que la Argentina pueda hacer una especie de puente del año electoral y llevar todos los vencimientos al 2028 y olvidarse de las formalidades en términos de deuda de parte de la Argentina en el año en donde justamente Javier Miray buscará su reelección".

El entrevistado comparó la estrategia actual con la utilizada por el oficialismo durante el proceso electoral anterior. "Vamos a volver a estar en el mismo ejercicio que el año pasado en la elección legislativa y por eso vamos a utilizar la misma receta", indicó.

A su vez, recordó que, frente a las tensiones cambiarias y financieras, la administración de Donald Trump brindó asistencia clave a Argentina. "Scott Bessent y básicamente bajo la orden del presidente estadounidense Donald Trump" facilitaron el respaldo financiero que permitió contener la crisis cambiaria.