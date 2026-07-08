En la previa a su reencuentro con Milei, Villarruel lanzó un fuerte mensaje: "Mi homenaje a quienes rechazaron la dominación extranjera"

En medio de su enfrentamiento con Javier Milei, y pocas horas antes del encuentro que tendrán este 8 de julio, la vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un fuerte posteo en su cuenta oficial de X que generó una gran repercusión entre los cibernautas porque allí rinde homenaje a “quienes rechazaron la dominación extranjera y demostraron el tremendo orgullo que significa ser hijos de esta tierra”, lo que fue leído como una crítica velada al Presidente por los estrechos vínculos que estableció con Estados Unidos.

“Hubo un hecho fundamental que encendió la llama de nuestra Independencia. Y fue la victoria del pueblo de Buenos Aires sobre el Imperio Británico un día como hoy de 1807. La fuerza pirata contaba con 9 mil soldados experimentados para tomar una ciudad de 50 mil habitantes, contando niños, mujeres y ancianos. No podían fallar, pero se fueron humillados por un pueblo aguerrido que defendió con valentía a su tierra, su Iglesia y sus costumbres”, escribió Villarruel sobre la derrota de la Segunda Invasión Inglesa.

Victoria Villarruel

Y añadió: “Milicianos, vecinos, criollos, españoles, hombres y mujeres de distintas condiciones participaron de una defensa que sorprendió al mundo. Desde los techos, las esquinas y las barricadas, enfrentaron a una de las fuerzas militares más poderosas de la época y la obligaron a capitular”.

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Para luego asegurar: “Las Invasiones Inglesas encendieron una llama que pocos años después sería fundamental para el nacimiento de nuestra Patria. Los argentinos aún no existíamos como Estado independiente, pero ya comenzábamos a reconocernos como un pueblo dispuesto a decidir su propio destino sin esquivar a la lucha”.

Villarruel cerró su posteo afirmando: “A 219 años de aquella victoria, mi homenaje a quienes rechazaron la dominación extranjera y demostraron el tremendo orgullo que significa ser hijos de esta tierra bendecida por Dios y protegida por el manto de la Virgen”.

El texto generó un fuerte impacto mediático y rápidamente se viralizó en las redes sociales porque muchos cibernautas lo leyeron como un cuestionamiento velado contra Milei por sus vínculos con Estados Unidos y sus ataques a la Iglesia Católica.

Posteo de la vicepresidenta Victoria Villarruel por la victoria argentina en las Segundas Invasiones Inglesas

Todo listo para el nuevo encuentro entre Milei y Villarruel en el Día de la Independencia

El presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, participarán de la vigilia por el Día de la Independencia en la provincia de Tucumán. Ambos confirmaron que estarán presentes este miércoles 8 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, con la presencia del gobernador Osvaldo Jaldo.

La Secretaría General de la Presidencia de la Nación anunció oficialmente la visita de Milei, quien llegaría al Aeropuerto Benjamín Matienzo durante la tarde-noche del miércoles, acompañado por todos sus ministros.

En el caso de la vicepresidenta, desde su entorno aseguraron que el viaje responde a la invitación oficial que se les mandó a todas las autoridades nacionales.

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El último “encuentro” entre Villarruel y Milei ocurrió en Rosario, durante el acto por el Día de la Bandera, y la vicepresidenta se ubicó en el sector destinado a las autoridades provinciales, a varios metros de la comitiva presidencial.

Victoria Villarruel en Rosario durante el acto del Día de la Bandera

Al terminar la ceremonia, Villarruel habló con la prensa y cuestionó la presencia en el acto de Manuel Adorni, todavía en su cargo de jefe de Gabinete, acusado de presunto enriquecimiento ilícito.

“No quiero hacer de esto un acto político y no quiero tener alguna otra declaración que no sea la unión de los argentinos y la de seguir los valores del general Manuel Belgrano”, dijo en un principio, pero luego agregó: “Es un acto patrio, no un acto para apoyar a Adorni. No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni. Hoy hay que recordar la bandera y recordar la figura de Belgrano. Lo de Adorni está totalmente de más”.

HM/DCQ