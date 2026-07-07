Javier Milei adelantó que presentará un proyecto de "cierre" del Estado como en EE.UU.

El presidente Javier Milei se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para definir un paquete de leyes que incluyen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, así como el procedimiento de “shudtdown” o apagado del Estado cuando se agota el presupuesto.

El objetivo es “delinear el formato final de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que está interrelacionada con otras leyes, como las de mercado de capitales e inocencia fiscal, también todo lo que tiene que ver con el mercado de seguros y todas las reglas fiscales”, señaló el mandatario en declaraciones a Neura.

Qué dice la Carta Orgánica del Banco Central y por qué Milei quiere reformarla

Y agregó: “Son dos conjuntos de reformas que vienen a reparar 91 años de estafas de la política a los argentinos de bien. Hoy será un día glorioso para la Argentina”.

En cuanto a la reforma de la carta orgánica de la autoridad monetaria, Milei sostuvo que “hay que terminar con ese insulto al intelecto que es haberle puesto un instrumento de política económica sin objetivos, y obviamente la política monetaria no es en el vacío. Se va a prohibir explícitamente y con sanciones penales violentar la independencia del Banco Central en términos de que se financie al fisco”.

Al respecto, apuntó que “emitir será penado porque es una estafa, de hecho el Código Penal define a la estafa y la falsificación de moneda es un delito penal. La política monetaria no es en el vacío”.

Por otro lado, Milei adelantó que “estamos trabajando en el armado del ‘shutdown’ del Poder Ejecutivo, en realidad de la política. Cuando agotás el presupuesto, se apaga el Estado”.

Qué es el "shutdown" del Estado

Un "shutdown" o cierre del Gobierno en Estados Unidos es un mecanismo institucional que se activa cuando el Congreso no logra aprobar las leyes de presupuesto que financian el año fiscal.

Por ley (la Antideficiency Act), si no hay fondos validados legislativamente, las agencias federales tienen prohibido gastar dinero o asumir obligaciones financieras.

Como resultado, el Estado se ve obligado a paralizar de inmediato todas sus actividades consideradas "no esenciales", lo que suspende temporalmente el funcionamiento de ministerios, museos, parques nacionales y hasta la emisión de ciertos trámites burocráticos.

Durante este período, la fuerza laboral pública se divide en dos categorías. Los empleados considerados esenciales (como las fuerzas armadas, los controladores aéreos, los agentes del FBI y el personal médico de emergencia) deben seguir trabajando, pero lo hacen bajo la promesa de cobrar sus sueldos retroactivamente una vez que se destrabe el conflicto.

Por otro lado, cientos de miles de empleados "no esenciales" entran en una especie de licencia forzosa y sin goce de sueldo (furlough), que incluye a quienes trabajan en auditorías, accesos a parques nacionales, monumentos o museos, por ejemplo.

La parálisis llega a su fin cuando ambas cámaras del Congreso pactan una ley de presupuesto definitiva o, en su defecto, una resolución de continuidad a corto plazo que devuelve la normalidad a la administración estadounidense

El último cierre en Estados Unidos se produjo desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de enero, marcando el "shutdown" más largo de la historia.

LM