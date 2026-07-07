El Gobierno infla recursos en Aysa, Enarsa y Arsat para avanzar con sus privatizaciones

El Gobierno de Javier Milei aumentó las transferencias a empresas públicas que busca privatizar en los primeros meses del año, mientras continúa con el proceso de venta de los activos públicos.

Según datos surgidos del "Monitor de Transferencias a empresas públicas" de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), las transferencias del Tesoro muestran un aumento en los giros hacia tres empresas estatales incluidas en ese proceso: Aysa, Enarsa y Arsat.

Se trata de compañías que, según trascendió, integran distintas etapas de un mismo plan: desde la venta directa hasta la apertura parcial de capital en el mercado bursátil.

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Aysa: el salto de abril

Las transferencias a la empresa de agua y saneamiento subieron 890% entre 2025 y 2026. El aumento más significativo se concentró en abril, cuando el Tesoro giró $30.600 millones, muy por encima del mismo período del año anterior. También hubo giros por $6.200 millones y los $3.200 millones que la empresa había recibido en los primeros meses del año. En el mismo período del año pasado solo había recibido $4 mil millones.

Desde Aysa explicaron que el desembolso responde al vencimiento de una Obligación Negociable (ON), un instrumento de deuda corporativa que las empresas emiten para financiarse en el mercado de capitales.

Precisaron que esa deuda fue tomada durante la administración anterior, bajo la presidencia de Alberto Fernández, por lo que el pago actual correspondería a compromisos previos y no a nuevo financiamiento operativo. Agregaron que el plan de obras vigente se financia con la tarifa que abonan los usuarios, sin necesidad de asistencia adicional del Estado más allá de este vencimiento puntual.

Enarsa, sin respuestas oficiales

El segundo caso es el de Enarsa, la empresa energética estatal que interviene en la importación de GNL (gas natural licuado) y en la generación y distribución de electricidad. La compañía, a través de Citelec, controlaba a la empresa Transener, la principal transportadora eléctrica del país, hoy en manos del consorcio conformado por Edison Transmisión S.A., un consorcio que aglutina desde los hermanos Neuss hasta el exjefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, y Genneia de Jorge Brito y Delfín Carballo, tras su privatización.

Enarsa también se desprendió de las represas que eran parte de sus principales activos.

Al inicio de este año, Enarsa recibió $317.000 millones, y en mayo sumó otros $35.000 millones. El incremento, respecto del mismo período del año anterior, fue del 245%. Consultada por PERFIL, la Secretaría de Energía no precisó a qué respondía el aumento de las transferencias, por lo que hasta el momento no existe una explicación oficial sobre el destino de esos fondos.

Arsat y la salida a la bolsa que no avanzó

El tercer caso es el de Arsat, la empresa satelital creada durante el kirchnerismo, encargada de gestionar la infraestructura satelital y de conectividad del Estado. Su extitular, Facundo Leal, fue detenido en medio de un escándalo en mayo pasado. Dejó de ser el titular en febrero del 2024, aunque luego se desempeñó en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) desde el 2025.

Allí las transferencias también aumentaron: 381% más que en el mismo período del año anterior, con un desembolso cercano a los $4.300 millones contra recursos prácticamente nulos en 2025.

PERFIL intentó reconstruir los motivos de ese aumento, pero no hubo confirmación oficial al respecto. Sí trascendió que Arsat evaluó en su momento una apertura parcial de su capital, con una salida a la bolsa por el 49% del paquete accionario, mecanismo que le permitiría al Estado retener el control mayoritario mientras incorpora capital privado. Por ahora, esa posibilidad sigue siendo solo una intención, sin cronograma ni anuncio formal.

Los tres casos (Aysa, Enarsa y Arsat) comparten un eje central: mientras el Gobierno plantea avanzar con la privatización de estas empresas, las transferencias del Tesoro hacia ellas aumentaron en lo que va del año.

PV/fl