La privatización de Intercargo quedó desierta: no hubo ofertas y el mercado apuesta a una venta por aeropuertos

La licitación para privatizar Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de rampa y traslado de equipajes en los principales aeropuertos del país, quedó desierta luego de que ninguna de las firmas interesadas presentara una oferta válida para adquirir el 100% de sus acciones.

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El proceso, que contemplaba un precio base de US$ 45,1 millones, había sido postergado en dos oportunidades, pero finalmente no recibió propuestas que cumplieran con los requisitos técnicos, económicos y administrativos exigidos por el Gobierno.

Según la información publicada en la plataforma oficial Contrat.Ar, cinco empresas habían manifestado interés en participar de la privatización, aunque ninguna presentó la documentación necesaria para avanzar con la operación. El esquema diseñado por el Ejecutivo preveía mantener a Intercargo como una unidad operativa, preservando los contratos vigentes y las licencias que posee en los aeropuertos donde presta servicios.

Un mercado muy distinto al de hace dos años

La licitación frustrada se da en un escenario muy distinto al que existía hasta fines de 2024. Durante más de tres décadas, Intercargo operó bajo un esquema monopólico que obligaba a las aerolíneas a contratar sus servicios de asistencia en tierra en los 21 aeropuertos donde tenía presencia.

Sin embargo, el Gobierno avanzó con una profunda desregulación del mercado aerocomercial, habilitando la libre contratación de prestadores privados y permitiendo que las propias compañías aéreas puedan autoprestarse servicios de rampa e incluso ofrecerlos a terceros.

Actualmente existen 13 empresas autorizadas para brindar servicios de handling en el país, entre ellas American Jet, Swissport Argentina, Acciona Servicios Argentina, TALMA y Milenium Air. No obstante, el mercado todavía se encuentra en una etapa de transición: apenas cuatro operadores prestan servicios de manera efectiva, mientras el resto continúa invirtiendo en infraestructura y equipamiento para comenzar sus operaciones.

A la vez, varias aerolíneas comenzaron a competir directamente en este segmento. Aerolíneas Argentinas ya presta servicios de handling para otras compañías, como JetSMART, mientras que Flybondi y American Airlines ampliaron sus esquemas de autoprestación en distintos aeropuertos.

Pese a esa apertura, Intercargo continúa siendo el principal proveedor de servicios de rampa para la mayoría de las aerolíneas, incluso en terminales donde ya existen competidores habilitados, reflejando que la transición hacia un mercado plenamente competitivo todavía es gradual.

Desde el punto de vista financiero, la empresa también llegaba al proceso con antecedentes complejos. Entre 2020 y 2023 recibió alrededor de $6.700 millones en asistencia estatal para sostener su funcionamiento. Esos aportes fueron eliminados a partir de 2024 como parte del programa de ajuste fiscal, aunque al momento de la licitación la compañía registraba activos corrientes equivalentes a unos US$55 millones.

El Gobierno había defendido la privatización como una herramienta para eliminar definitivamente el monopolio, mejorar la eficiencia del servicio y reducir el impacto de los conflictos gremiales que históricamente afectaron la operatoria aeroportuaria.

Por qué no hubo interesados

Sin embargo, para distintos analistas, la propia apertura del mercado terminó restándole valor al activo que buscaba venderse.

El economista Damián Di Pace sostuvo en su cuenta de X que "la licitación para privatizar Intercargo quedó desierta. Ningún oferente cumplió los requisitos ni alcanzó el piso de USD 45,1 millones". Además, remarcó que "la apertura de sobres se postergó dos veces" y señaló que en el sector "esperan licitar cada aeropuerto por separado, ya que solo algunos —como Ezeiza, Aeroparque o Bariloche— son realmente rentables".

Todo indica que el paquete completo perdió atractivo para los inversores, mientras que los aeropuertos con mayor movimiento concentran el verdadero interés del sector privado.

En ese contexto, una futura privatización podría adoptar un formato distinto, con licitaciones segmentadas por terminales o grupos de aeropuertos. Esa alternativa permitiría adaptar el valor de cada activo a su rentabilidad y podría generar una mayor competencia entre los interesados, luego del fracaso del primer intento por vender la empresa en bloque.

La reacción del gremio

Tras conocerse que la licitación quedó desierta, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) celebró el resultado y aseguró que se trata de "una victoria de la lucha colectiva".

En un comunicado dirigido a sus afiliados, el sindicato sostuvo que "ninguna empresa quiso quedar vinculada a este proceso de privatización oscuro, ilegítimo y armado a la medida de la corrupción" y recordó que había denunciado presuntas irregularidades tanto en el Congreso como en la Justicia.

Además, afirmó que las denuncias impulsadas por la organización fueron determinantes para el desenlace del proceso. "Estamos convencidos de que nuestro accionar fue el gran motivo por el cual no hubo ofertas", señalaron desde APA.

El gremio también ratificó su rechazo a la privatización de la empresa y aseguró que continuará defendiendo "cada puesto de trabajo" y el carácter estatal de Intercargo. "No vamos a permitir que se vacíe una empresa estratégica del Estado que garantiza la operación segura de los aeropuertos de todo el país", concluyó el comunicado.

FN