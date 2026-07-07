Las reservas del Banco Central alcanzaron el nivel más alto en la era Milei

Las reservas de dólares del Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzaron el nivel más alto durante la gestión del presidente Javier Milei y superaron los US$ 49.500 millones.

Este martes, la autoridad monetaria compró US$ 25 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y llegó a las 123 jornadas consecutivas con adquisiciones.

En lo que va de julio, el Central acumula adquisiciones por US$ 256 millones, equivalentes a un promedio diario de US$ 51 millones, según cálculos de PPI.

El Gobierno emitió una nueva Letra Intransferible para el BCRA por US$ 35 millones para cubrir intereses de deuda

Al cierre de este martes 7 de julio, se ubicaron en US$ 49.536 millones. Este monto no se alcanzaba desde el 20 de septiembre de 2019. Bajo el gobierno de Javier Milei, el valor más alto se había alcanzado a fines de mayo, cuando escalaron hasta los US$ 48.511 millones.

Las reservas tuvieron suba diaria de US$ 1.264 millones. Entre los factores que explican la escalada se encuentra el aumento en los depósitos en dólares, que tienden a aumentar al comienzo de cada mes, así como el ingreso de divisas por parte de préstamos de organismos multilaterales.

Las reservas netas se ubicaron en US$ 12.560 millones, según el economista Federico Machado.

Desde que implementó la "fase 4" del programa monetario, el BCRA lleva comprados US$1 1.421 millones y puede llegar hasta los US$ 17.000 millones o incluso superior, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

A cuánto cerró el dólar

Este martes, el dólar oficial escaló 5 pesos y cerró la rueda en $1.495 y $1.515 para las puntas compradora y vendedora, respectivamente, alcanzando el valor más alto del mes.

Por su parte, el dólar mayorista, escaló 5,50 pesos para terminar en $1.483 en la compra y $1.492 en la venta, ubicándose en el precio máximo del año.

En cuanto a los dólares finacieros, el MEP terminó en $1.531,3 y el Contado Con Liquidación (CCL) en $1.574,3.

LM