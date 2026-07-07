La Casa de la Moneda imprimirá 700 millones de billetes para Nigeria

La Casa de la Moneda comenzará a imprimir billetes para Nigeria en el marco de un acuerdo con la empresa británica De la Rue. El proyecto contempla la producción de alrededor de 700 millones de billetes y marcará la reactivación de las plantas de Retiro y Don Torcuato.

Mientras el Banco Central continúa importando billetes de pesos desde China, la empresa estatal busca recuperar actividad con contratos internacionales. Según fuentes de la Casa de la Moneda, las máquinas volverían a ponerse en funcionamiento durante agosto y el trabajo demandaría entre 18 y 24 meses.

Cómo será el acuerdo para imprimir billetes de Nigeria

La operación será llevada adelante por De la Rue, que proveerá al Banco Central de Nigeria billetes de 500 nairas fabricados en la Argentina.

De acuerdo con fuentes de la empresa, las negociaciones comenzaron en marzo y hace dos meses los trabajadores firmaron acuerdos de confidencialidad para evitar filtraciones sobre el proyecto.

El contrato ya fue firmado y, según precisaron, solo resta completar la instancia de la orden de compra para poner en marcha la producción.

Cuántos billetes imprimirá la Casa de la Moneda

El acuerdo prevé la fabricación de aproximadamente 700 millones de billetes, con un plazo estimado de ejecución de entre 18 y 24 meses.

La mayor parte de los insumos será aportada por De la Rue, que además aprovechará la capacidad instalada de la Casa de la Moneda, la maquinaria alemana incorporada en 2022 y las exenciones aduaneras vigentes.

Por qué la Casa de la Moneda busca contratos internacionales

Desde la empresa explicaron que la impresión de billetes había quedado prácticamente paralizada desde 2024 tras el fin de los contratos vinculados a esa actividad.

En ese contexto, la estrategia pasó por buscar oportunidades en el exterior mediante trabajos de producción a fasón y participar en licitaciones abiertas de distintos bancos centrales.

Según indicaron, la Casa de la Moneda ya intentó proveer billetes a Paraguay y actualmente prepara la documentación para participar en procesos impulsados por los bancos centrales de Bolivia y Guatemala.

La estrategia para competir en nuevos mercados

Fuentes de la empresa señalaron que el objetivo es ampliar la presencia en el mercado internacional, especialmente en la región.

"Nos estamos lanzando al mercado internacional, principalmente al regional, con la idea de explorar todas las oportunidades comerciales que existan. Donde haya una posibilidad de competir, nosotros vamos a estar", afirmaron.

También remarcaron que, en materia de impresión de billetes, la empresa buscará participar en todas las licitaciones donde pueda presentar una oferta.

La reorganización de la Casa de la Moneda

En abril de 2025, el Gobierno nacional ratificó mediante el Decreto 295/2025 el nuevo estatuto de Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal y prorrogó la intervención de la empresa.

La intervención había comenzado en noviembre de 2024 a través del Decreto 964/2024, que designó como interventor al abogado Pedro Daniel Cavagnaro.

Durante ese proceso se avanzó en el análisis y reorganización de las principales unidades de negocio, entre ellas la fabricación de billetes, estampillas fiscales, pasaportes, chapas patentes y los servicios de atesoramiento y destrucción de billetes para el Banco Central.

Desde la Casa de la Moneda recordaron además que el Estado nacional continúa siendo el único accionista de la empresa y señalaron que permanece dentro del grupo de compañías que el Gobierno tiene previsto privatizar.