El dólar blue cerró en alza este lunes 6 de julio y el Banco Central volvió a comprar dólares

El dólar blue cerró este lunes 6 de julio con una suba respecto de la jornada anterior, en una rueda en la que los principales tipos de cambio financieros registraron movimientos acotados.

Por su parte, el Banco Central volvió a intervenir con saldo comprador en el mercado cambiario. Además, las reservas internacionales finalizaron la jornada con una nueva mejora.

Dólar blue

El dólar blue cerró en alza este lunes 6 de julio. La divisa paralela aumentó $5 respecto del cierre anterior. De esta manera, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1.515, mientras que para la compra cotizó a $1.495.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió a $1.525,90.

Dólar Contado con Liquidación

En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se comercializó a $1.570,40.

Dólar Cripto

En el mercado de las criptomonedas, el dólar cripto se intercambió a $1.489,60 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

El dólar tarjeta cotizó a $1.963.

Dólar Oficial

El dólar oficial minorista cerró a $1.510 según el promedio de los principales bancos, mientras que el dólar mayorista, de acuerdo con Rava Bursátil, finalizó la jornada en $1.486,50 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró US$81 millones en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales subieron US$35 millones, al pasar de US$48.237 millones a US$48.272 millones, con lo que cerraron la jornada en US$48.272 millones.