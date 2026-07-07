Por qué el agro se planta contra la ley de semillas: la desconfianza con el convenio UPOV 91

La discusión por una nueva ley de semillas volvió a instalarse en la agenda agropecuaria y desde la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (APRONOR) manifestaron un fuerte rechazo a una eventual adhesión de Argentina al convenio UPOV 91. El presidente de dicha entidad, Hugo Meloni, pasó por Canal E y sostuvo que el principal riesgo es la pérdida del uso propio de la semilla y un incremento de los costos para el productor.

Hugo Meloni explicó que el sistema vigente permite que los productores reutilicen parte de su propia producción en cultivos como soja y trigo. En ese sentido, recordó: "Desde hace muchas décadas, el productor guarda determinadas semillas, son las autógamas, donde vos podés, con la misma producción, sembrar al año siguiente. Los casos más tradicionales conocidos son el trigo y la soja".

Desde el sector agropecuario no se oponen al uso de tecnología

Desde APRONOR aseguran que el problema no pasa por rechazar la innovación tecnológica, sino por limitar la libertad de decisión del productor. "No es mala la inversión en tecnología. En todo lo que sea desarrollo estamos totalmente de acuerdo en eso", afirmó. Sin embargo, remarcó que, "no queremos que nos lleven a un camino donde el productor no pueda elegir".

Meloni advirtió que una modificación de la normativa podría cambiar el funcionamiento del mercado de semillas. Según explicó, "el productor no puede hacer uso de su propia semilla, o sea, tiene que pagar una regalía para usar semillas y los semilleros deben decir qué semilla van a usar", lo que terminaría reduciendo las alternativas disponibles.

Malos rendimientos en el campo

Luego, manifestó que el debate sobre la propiedad intelectual no puede separarse de la situación económica que atraviesa el sector productivo, especialmente en el norte argentino. "Acá en el norte venimos hace ya tres campañas nuestras, si no las tres anteriores, con muy malos números", señaló, al enumerar el impacto de la sequía, la chicharrita en el maíz y los bajos precios agrícolas.

Sobre la reciente baja de retenciones, el entrevistado sostuvo: "Nosotros estamos absolutamente a favor de las bajas retenciones, pero en particular de la eliminación de las retenciones".

Incluso recordó que la expectativa del sector era una reducción mucho mayor durante la actual gestión: "Nosotros pensábamos, o teníamos en el presupuesto, que en este mandato de Milei las retenciones iban a llegar a un valor cercano a cero".