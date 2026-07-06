"El Gobierno está construyendo su poder dentro del Poder Judicial": el análisis de Irina Hauser en "QR!"

La periodista Irina Hauser aseguró que el Gobierno de Javier Milei avanza en una estrategia para consolidar influencia dentro del Poder Judicial mediante nombramientos, concursos y modificaciones normativas. Lo hizo durante una extensa columna en el programa "QR!", de Canal E, donde analizó junto al conductor Pablo Caruso una serie de decisiones que, a su entender, muestran cómo el oficialismo busca fortalecer su posición frente a causas judiciales sensibles.

"Lo que está pasando son pequeñas decisiones que van mostrando cómo el Gobierno está construyendo su poder dentro del Poder Judicial, cómo, de alguna manera, va colonizando también ese espacio", afirmó Hauser al comenzar su análisis.

La continuidad de Carlos Mahiques y las críticas por los nombramientos

Uno de los primeros casos mencionados fue el del camarista Carlos Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, quien obtuvo un nuevo acuerdo para continuar cinco años más en el cargo tras haber cumplido 75 años.

Según explicó Hauser, Mahiques había llegado originalmente a ese tribunal mediante un traslado durante la gestión de Mauricio Macri, sin concursar para ese puesto. La periodista también remarcó que es padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y cuestionó la continuidad de ese esquema. "Imagínense si fuera otro espacio político el que hubiera puesto a dedo a un juez en un tribunal tan importante", sostuvo.

En la misma línea, señaló que otro magistrado beneficiado con una extensión fue el camarista laboral Víctor Pesino, quien integra la sala que permitió la continuidad de la aplicación de la reforma laboral.

La vacante que dejará Irurzun y la disputa por la Cámara Federal

Hauser también puso el foco en la situación del camarista Martín Irurzun, cuyo mandato vence el próximo 18 de julio al cumplir 75 años y cuya continuidad, según explicó, no cuenta con respaldo del Poder Ejecutivo. La periodista vinculó esa decisión con un antiguo fallo que involucró a la familia Neuss, empresarios cercanos al oficialismo.

La eventual salida de Irurzun abriría una vacante en la Cámara Federal de Comodoro Py, tribunal encargado de revisar las principales causas de corrupción que afectan a funcionarios nacionales.

La Cámara de Casación frenó el plan de Mahiques para regular el vínculo entre magistrados y periodistas

En ese contexto, Hauser repasó la situación de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes también llegaron a ese tribunal mediante traslados durante el gobierno de Macri y cuya permanencia fue objetada por la Corte Suprema en 2021.

Según explicó, tras el concurso realizado por el Consejo de la Magistratura, uno de los nombres con mayores posibilidades de ser impulsado por el Gobierno es Pablo Yadarola, mientras que Bertuzzi también figura entre los candidatos.

Ariel Lijo y las causas sensibles para el Gobierno

Otro de los ejes de la columna estuvo centrado en el juez federal Ariel Lijo, quien continúa concentrando expedientes relevantes y, según Hauser, mantiene influencia dentro de Comodoro Py pese a que fracasó su candidatura para integrar la Corte Suprema.

La periodista recordó que Lijo participó recientemente de una reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) junto al ministro de Justicia y otros magistrados.

Entre las investigaciones que tramita mencionó la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni y el expediente vinculado a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Sobre esta última, explicó que aún permanece pendiente una pericia sobre audios incorporados a la investigación y señaló que uno de los imputados, Fernando Español, ahora se niega a entregar una muestra de voz para avanzar con ese análisis, pese a haber solicitado previamente la medida.

La causa Libra y el juez Martínez de Giorgi

Hauser también hizo referencia a la investigación por el caso Libra, donde cuestionó la situación del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Según indicó, el magistrado decidió apartar a las querellas mientras, paralelamente, el Gobierno obtuvo el acuerdo del Senado para designar a su esposa como jueza federal en Hurlingham, aunque ese juzgado aún no fue creado.

La periodista planteó que esa situación genera interrogantes sobre la independencia judicial en un expediente de alto impacto político.

Cambios en el sistema para designar jueces de la Corte

Durante la columna también se analizó el decreto mediante el cual el Gobierno modificó el procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema.

Hauser sostuvo que la reforma eliminó mecanismos de participación ciudadana que habían sido incorporados durante la presidencia de Néstor Kirchner, además de suprimir criterios relacionados con la representación de género, el federalismo y requisitos de transparencia patrimonial para los candidatos.

Según explicó, en el ámbito jurídico la modificación fue interpretada como una señal de que el oficialismo buscará impulsar nuevas designaciones en el máximo tribunal.

La investigación patrimonial contra Manuel Adorni

La periodista también repasó el avance de la investigación patrimonial sobre el vocero presidencial Manuel Adorni. Indicó que el fiscal solicitó que deba pedir autorización para salir del país, aunque aclaró que no existe un riesgo procesal vinculado a una eventual fuga.

"Lo único que plantea el fiscal es que existen fuertes inconsistencias patrimoniales y que deberá dar explicaciones sobre sus bienes", explicó.

Espert, la Corte y el fallo sobre migraciones

En el tramo final de la entrevista, Hauser recordó que José Luis Espert deberá declarar en una causa que tramita en San Isidro y aseguró que el expediente contiene abundante prueba vinculada con presunto lavado de activos. También destacó dos resoluciones recientes que, a su criterio, muestran que el Poder Judicial mantiene cierta autonomía frente al Ejecutivo.

Por un lado, mencionó la decisión de la Corte Suprema de dejar firme la cautelar sobre el financiamiento universitario. Por otro, remarcó el fallo de la Cámara Nacional Electoral que declaró nulo el decreto de necesidad y urgencia que modificaba aspectos centrales de la política migratoria.

Según explicó, esa resolución impide, por el momento, aplicar cambios relacionados con el acceso a la ciudadanía, el denominado "pasaporte dorado" para inversores extranjeros y otras restricciones incorporadas por el Gobierno.

La Corte Suprema ratificó el decomiso de casi $685.000 millones a Cristina Kirchner y otros condenados

Al cerrar su participación en el programa, Hauser sostuvo que el escenario actual refleja una disputa de poder entre el Ejecutivo y la Justicia. "El Gobierno ha tomado noción de los problemas judiciales que puede tener y está demostrando la capacidad de maniobra que está teniendo sobre el Poder Judicial", afirmó.

Sin embargo, agregó que los propios jueces también defienden sus intereses institucionales. "El Poder Judicial también juega su juego. Todo poder quiere permanecer, y eso es lo que estamos viendo", concluyó.

LB