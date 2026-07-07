El negocio más rentable de la carne argentina: qué es la cuota Hilton y quiénes pueden aprovecharla

La consultora ganadera de AZ Group, Paloma Fontana, analizó para Canal E que la distribución oficial de la cuota Hilton para el ciclo comercial 2025/26 volvió a poner el foco sobre uno de los negocios más rentables de la cadena cárnica argentina.

Paloma Fontana explicó que la cuota Hilton corresponde al período comprendido entre julio y junio y que, antes del inicio de cada ciclo, "se realiza la distribución de la cuota entre los exportadores interesados en participar de este comercio".

Cuál es el tipo de carne que se exporta en la cuota Hilton

Asimismo, recordó que se trata de una cuota destinada a cortes premium provenientes de hacienda criada exclusivamente a pasto. "Es una cuota muy importante para Argentina", afirmó, y agregó que comprende "cortes de carne de alta calidad", entre ellos "el bife angosto, el cuadril, el lomo", productos que mantienen una elevada demanda en el mercado europeo.

Respecto del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, Fontana señaló que, "el arancel asociado a esta cuota va a ser cero", lo que fortalece la competitividad de la carne argentina en ese destino.

La demanda de los consumidores y las exigencias de la Unión Europea relacionadas

Sobre las crecientes exigencias sanitarias y de trazabilidad que imponen los mercados europeos, consideró que responden a una demanda de los consumidores. "Los consumidores comienzan a demandar" mayores garantías sobre la producción y sostuvo que estas medidas "te permiten implementar con mayor eficiencia la trazabilidad y buenas prácticas ganaderas, lo cual no tiene consecuencias negativas para la producción".

En materia de negocios, la entrevistada afirmó que, "es una oportunidad extraordinaria para aquellos que están dentro de la ganadería". Según explicó, las actuales relaciones de precios favorecen la actividad porque "cualquier negocio que te planteés siendo ganadero, tienen un resultado potencial positivo y atractivo".

No obstante, advirtió que, "la barrera de ingreso al negocio está alta también", por lo que el escenario resulta especialmente favorable para quienes ya forman parte del sistema productivo.