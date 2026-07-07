Semáforo de las napas: productores agropecuarios crean una herramienta para prever inundaciones

Luego de 18 años de mediciones continuas junto al INTA, productores agropecuarios de Carlos Tejedor impulsan una herramienta que permite monitorear el comportamiento de las napas freáticas y anticipar riesgos productivos. En este contexto, este medio se comunicó con el productor agropecuario, Dante Garciandía.

Dante Garciandía recordó que el proyecto comenzó en 2008 junto al INTA Pehuajó con una red de productores que mide mensualmente el nivel freático. "Resultó en el año 2008 con el INTA Pehuajó y un grupo de productores poder medir el nivel freático de la zona en el distrito de Carlos Tejedor", planteó.

Quiénes se encargan de las mediciones

Actualmente participan 16 establecimientos que sostuvieron las mediciones incluso durante sequías e inundaciones: "Hay una red de 16 campos que miden mes a mes y varios nunca cortaron ni dejaron de medir".

Garciandía destacó que la información acumulada ya permite conocer el comportamiento de las napas en distintos escenarios extremos. "Ya hemos tenido de mínima y de máxima cómo se va a comportar el nivel freático", resaltó.

Preocupación por la posibilidad de una inundación

Asimismo, manifestó su preocupación por la situación actual, ya que el nivel del agua subterránea se encuentra muy cerca de la superficie: "La verdad que ahora nos preocupa porque están a cercanía de la superficie".

Además, el entrevistado advirtió que los pronósticos climáticos aumentan la incertidumbre. "Esa alerta que están dando de un posible Niño, la verdad que nos pone en una situación complicada para lo que viene", expresó.

A su vez, explicó que hasta ahora los productores reaccionaban cuando los inconvenientes ya estaban instalados: "La realidad es que nos encontramos con el problema cuando ya pasó". Por eso consideró que el monitoreo permanente debe transformarse en una herramienta de planificación: "Estamos tratando de que los datos se puedan utilizar como una herramienta de manejo y prever lo que viene".