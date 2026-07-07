Javier Milei viajará a Perú y Colombia para las asunciones de Fujimori y De la Espriella

El presidente Javier Milei confirmó que viajará a Perú y Colombia entre fines de julio y comienzos de agosto para participar de las ceremonias de asunción de Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella, respectivamente. Ambos viajes forman parte de la agenda internacional del mandatario tras los recientes cambios de gobierno en ambos países.

La primera visita será el 28 de julio en Perú y la segunda el 7 de agosto en Colombia. Hasta el momento no se informó oficialmente quiénes integrarán la comitiva presidencial.

Cuándo viajará Javier Milei a Perú y Colombia

La agenda internacional comenzará el 28 de julio, cuando Javier Milei asista a la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú.

Luego, el mandatario argentino viajará a Colombia el 7 de agosto para participar de la ceremonia de asunción de Abelardo de la Espriella, ganador del balotaje presidencial.

Desde la Quinta de Olivos indicaron que los viajes están confirmados, aunque todavía no se detalló la integración de la delegación oficial. Habitualmente acompañan al Presidente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Cómo fueron los resultados electorales en Perú y Colombia

En Perú, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, obtuvo el 50,135% de los votos válidos y superó a Roberto Sánchez, que alcanzó el 49,865%.

En Colombia, Abelardo de la Espriella, representante de la coalición Defensores de la Patria, consiguió 12.949.162 votos, equivalentes al 49,65%. Su rival, Iván Cepeda, del Pacto Histórico, obtuvo 12.701.546 sufragios, con el 48,7%.

Los mensajes de Javier Milei tras las elecciones

Luego de conocerse el resultado en Colombia, Javier Milei publicó un mensaje en la red social X para felicitar a Abelardo de la Espriella.

"Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico", escribió el mandatario. Además, tituló su publicación: "El león y el tigre rugen en Latinoamérica…!!!".

Más tarde también felicitó a Keiko Fujimori. "El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad", expresó.

Posteriormente, Milei informó que mantuvo una conversación telefónica con la presidenta electa peruana. Según indicó, ambos coincidieron en la necesidad de impulsar "más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional".

La referencia de Milei a la "marea azul" en América Latina

En distintas intervenciones públicas, Javier Milei definió los recientes cambios políticos en la región como una "marea azul". El Presidente sostiene que existe un nuevo escenario político en varios países de América Latina.

La semana pasada, durante la apertura de la Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina, afirmó que hay un "nuevo despertar" en la región y expresó su deseo de que la izquierda pierda las elecciones presidenciales previstas para octubre en Brasil.

El respaldo de Milei a Flávio Bolsonaro

En ese mismo evento participó el senador brasileño Flávio Bolsonaro, con quien Javier Milei mantuvo una reunión privada.

Tras el encuentro, el Presidente publicó en sus redes sociales: "Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flavio Bolsonaro. VLLC". El gesto fue interpretado como un respaldo político de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán el 4 de octubre en Brasil.