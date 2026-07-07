Los bonos y acciones argentinas acompañan la baja de los mercados globales

Las acciones y bonos argentinos registran bajas este martes y acompañan la tendencia negativa de los principales mercados internacionales. La corrección también se refleja en Wall Street, donde los índices operan con pérdidas impulsadas principalmente por el retroceso del sector tecnológico.

En el mercado local, el S&P Merval cae un 0,5%, mientras que los bonos soberanos en dólares retroceden en promedio un 0,3%. Al mismo tiempo, el riesgo país se mantiene estable en torno a los 409 puntos básicos.

Cómo operan las acciones argentinas este martes

Hacia las 12:20, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocede un 0,5% y se ubica en torno a los 3.250.000 puntos.

En Wall Street, los ADR de empresas argentinas también muestran mayoría de bajas. Entre las principales caídas aparecen Bioceres, con un descenso del 5%, y Satellogic, que pierde un 3%.

Qué pasa con los bonos argentinos y el riesgo país

Los Bonares y Globales ceden alrededor de un 0,3% respecto de sus cotizaciones más elevadas del año.

Por su parte, el riesgo país, medido por JP Morgan, permanece en 409 puntos básicos. Durante la mañana había tocado los 407 puntos, el nivel más bajo desde el 24 de abril de 2018.

El análisis tras el programa financiero del Gobierno

El economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, señaló que el Gobierno presentó su programa financiero para 2026 y 2027 y ratificó el objetivo de reducir la dependencia de Wall Street.

Según explicó, la estrategia apunta a refinanciar deuda a la menor tasa posible y mantener como opcional una eventual emisión internacional.

Qué evaluación hacen los analistas sobre la economía

Desde Cohen Aliados Financieros destacaron que, tras el pico registrado en marzo, la inflación retomó una trayectoria descendente impulsada por una menor presión de los precios de combustibles y alimentos.

La entidad también indicó que los salarios reales dejaron de caer y que el ingreso disponible de las familias mostró una mejora luego de cinco meses, lo que fortalece las perspectivas para el consumo y la imagen del Gobierno.

Por qué caen los mercados internacionales

En Estados Unidos, los principales índices bursátiles operan con pérdidas. El Dow Jones baja un 0,2%, mientras que el S&P 500 retrocede un 0,6% y el Nasdaq Composite pierde un 1,4%.

Según informó Yahoo Finance, la volatilidad del sector tecnológico aumentó luego de la presentación de resultados trimestrales de Samsung, cuyas acciones caen un 6,9%. Los inversores siguen atentos a las perspectivas de inversión vinculadas con la inteligencia artificial.

El petróleo también registra subas

Los precios internacionales del petróleo avanzan alrededor de un 2,5% tras los reportes sobre ataques iraníes contra buques mercantes en el Estrecho de Ormuz.

En ese contexto, el Brent para septiembre cotiza en torno a USD 73,80 por barril, mientras que el WTI para agosto alcanza los USD 70,24.