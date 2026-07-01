Bonos de Estados Unidos y dólar: las alternativas que ganan terreno entre los inversores

El mercado financiero cerró el primer semestre con un escenario de elevada volatilidad, marcado por la incertidumbre internacional y un Merval que continúa sin consolidarse por encima de los 2.200 dólares. En diálogo con Canal E, el especialista de Bell Investment, Walter Naumann, analizó las perspectivas para el segundo semestre y el comportamiento de los inversores.

El analista sostuvo que el contexto global continúa dominado por la cautela, mientras los operadores siguen de cerca las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, la evolución del precio del petróleo y las expectativas sobre las tasas de interés.

La incertidumbre internacional mantiene en alerta a los mercados

Naumann explicó que el semestre fue positivo para los mercados internacionales, aunque el escenario comenzó a cambiar en las últimas semanas. "El mercado está muy defensivo", señaló al referirse a la incertidumbre sobre la política monetaria estadounidense y las negociaciones internacionales.

En ese contexto, destacó que la caída del precio del petróleo, que pasó de superar los 110 dólares por barril a ubicarse cerca de los 70 dólares, contribuye a reducir las presiones inflacionarias en Estados Unidos y podría limitar futuras subas de tasas.

El Merval sigue sin romper la barrera de los 2.200 dólares

Consultado sobre el desempeño de la Bolsa argentina, el especialista afirmó que el principal índice bursátil continúa encontrando dificultades para consolidar un nuevo piso. "Los 2.200 dólares siguen siendo una barrera infranqueable", remarcó.

Según explicó, la elevada participación de empresas energéticas dentro del índice hace que las variaciones del precio internacional del petróleo impacten directamente sobre la evolución del Merval. A eso se suma la reciente suba del tipo de cambio, que también modificó el comportamiento de los activos locales.

La cobertura cambiaria vuelve a ganar protagonismo

Naumann señaló que la combinación de tasas de interés más bajas en pesos y un dólar que comenzó a moverse por encima de la inflación incentivó a muchos inversores a buscar cobertura cambiaria. "Muchos inversores están tomando cobertura cambiaria", afirmó.

También recordó que el rendimiento del Merval durante el año fue moderado frente a otras alternativas de inversión, en un contexto atravesado por conflictos geopolíticos, tensiones comerciales y elevada volatilidad internacional.

Bonos del Tesoro y grandes tecnológicas, entre las alternativas

El analista destacó que los bonos del Tesoro de Estados Unidos recuperaron atractivo al ofrecer rendimientos reales positivos, lo que despertó nuevamente el interés de los perfiles más conservadores.

Asimismo, consideró que varias de las denominadas "siete magníficas" de Wall Street corrigieron significativamente sus cotizaciones y podrían ofrecer oportunidades de ingreso para quienes mantienen una estrategia de largo plazo. Entre ellas mencionó el caso de Meta, que impulsó sus acciones tras anunciar nuevas inversiones en inteligencia artificial.