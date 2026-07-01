La economía del conocimiento ya exporta más de US$10.000 millones y se consolida como el tercer complejo exportador

La economía del conocimiento se consolidó como uno de los principales motores de generación de divisas para la Argentina. En diálogo con Canal E, el director ejecutivo de Argencon, Leandro Mora Alfonsín, explicó el crecimiento del sector y destacó su aporte a las exportaciones, el empleo formal y la incorporación de talento calificado.

El especialista remarcó que la actividad ya supera los US$10.000 millones en exportaciones y se ubica como el tercer complejo exportador del país, detrás de los sectores tradicionales vinculados al agro y la energía.

Qué es la economía del conocimiento y qué servicios exporta

Mora Alfonsín explicó que la economía del conocimiento va mucho más allá del desarrollo de software. Incluye servicios profesionales, tecnología, biotecnología, industria audiovisual, ingeniería, actividad nuclear y satelital, entre otros segmentos que utilizan el talento humano y la tecnología para vender servicios al mundo.

"IT y software representan apenas el 30% del sector; el 64% corresponde a servicios profesionales que se exportan", señaló al describir la composición de la actividad.

Un sector que ya exporta más de US$10.000 millones

Según explicó, la demanda mundial de estos servicios continúa creciendo y ofrece un enorme potencial para la Argentina. "Ya superó los 10.000 millones de dólares de exportación", destacó al referirse a los últimos datos disponibles.

Además, precisó que las exportaciones alcanzaron los US$10.085 millones, con un crecimiento interanual del 11%, consolidando al sector como el tercer complejo exportador argentino.

Más empleo formal y salarios por encima del promedio

El director ejecutivo de Argencon aseguró que la actividad emplea actualmente a unas 348.000 personas y continúa incorporando trabajadores. "El sector está contratando gente", afirmó al mencionar los planes de expansión anunciados por empresas como JP Morgan, EY, PwC y Mercado Libre.

También resaltó que los salarios del sector se ubican por encima del promedio nacional y que prácticamente la totalidad de los puestos corresponde a empleo formal, favorecido además por la desaparición de la brecha cambiaria.

La inteligencia artificial cambia los perfiles laborales

Consultado sobre el impacto de la inteligencia artificial, Mora Alfonsín sostuvo que la tecnología no está reduciendo el empleo, sino modificando las habilidades que demandan las empresas. "No hay un problema de empleo, sino de capacitación", remarcó.

En ese sentido, explicó que Argentina se especializa en exportar servicios de alta complejidad, como asesoramiento financiero, servicios legales, ingeniería y soluciones tecnológicas, actividades que requieren profesionales altamente capacitados y continúan mostrando una fuerte demanda internacional.