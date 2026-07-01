Ayelén Kalenok analizó la informalidad: "Medimos el desempleo igual que hace 40 años"

La reciente baja de la tasa de desempleo en Argentina reabrió el debate sobre la forma en que se mide el mercado laboral. En diálogo con Canal E, la licenciada en Relaciones Laborales Ayelén Kalenok explicó por qué los indicadores tradicionales ya no alcanzan para reflejar la realidad del empleo.

La especialista sostuvo que el crecimiento del trabajo por plataformas, el pluriempleo y las nuevas modalidades de contratación modificaron profundamente el mercado laboral, por lo que evaluar únicamente la cantidad de ocupados puede ofrecer una visión incompleta.

Cómo se mide hoy el desempleo en Argentina

Kalenok explicó que la metodología recomendada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera ocupada a toda persona que haya trabajado al menos una hora durante la semana de referencia. "Trabajar una hora ya alcanza para no ser considerado desempleado", señaló.

Según indicó, este criterio fue diseñado hace varias décadas y hoy presenta limitaciones frente a la aparición de nuevas formas de empleo, especialmente aquellas vinculadas a plataformas digitales y trabajos temporarios.

La informalidad y las nuevas formas de trabajo

La especialista sostuvo que actualmente la informalidad laboral presenta características muy diferentes a las de años anteriores. "No podemos poner a todos en la misma bolsa", afirmó al explicar que existen trabajadores independientes que eligen esa modalidad y otros que permanecen fuera del empleo formal por necesidad.

En ese sentido, destacó que cada vez cobran mayor importancia variables como la estabilidad laboral, el acceso a la seguridad social, la cantidad de horas trabajadas y la posibilidad de conciliar la vida personal con el empleo.

La calidad del empleo, un indicador cada vez más relevante

Kalenok consideró que el debate debe centrarse no solo en la cantidad de personas empleadas, sino también en la calidad del empleo. "Hay que medir la calidad del empleo y no solo si una persona trabajó", remarcó.

Para la especialista, conocer si un trabajador cuenta con ingresos suficientes, estabilidad, cobertura social y condiciones adecuadas resulta fundamental para comprender el verdadero estado del mercado laboral.

Un desafío para las estadísticas laborales

Finalmente, la licenciada en Relaciones Laborales señaló que distintos organismos internacionales ya comenzaron a discutir la necesidad de actualizar las metodologías de medición del empleo para adaptarlas a los cambios tecnológicos y a las nuevas dinámicas del trabajo.

"La tasa de desempleo nos queda extremadamente corta", concluyó al remarcar que el desafío consiste en construir indicadores que reflejen con mayor precisión la realidad laboral de las nuevas generaciones.