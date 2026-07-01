Falta de creación de empleo en el sector privado: “En los últimos 10 años no se genera, se destruye”

El especialista en mercado laboral, Matías Ghidini, en contacto con Canal E, se refirió a la situación del empleo en Argentina y advirtió que, más allá del nivel de desempleo, uno de los principales problemas está en la pérdida de puestos registrados y el crecimiento de la informalidad.

Al referirse al dato de desocupación del 7,8%, Matías Ghidini explicó: “No es un número tan preocupante, veníamos a un 7,5 en el cuarto trimestre del 25, sumó a 7,8 en el primer trimestre del 26 y ha sido 7,9 en el primer trimestre del 25, un año atrás, con lo cual, es un número más o menos similar”.

La informalidad no solo afecta a Argentina

Sin embargo, remarcó que el foco debe estar en otro indicador. “La informalidad es un fenómeno estructural en Argentina, no es un fenómeno exclusivamente del país, es un fenómeno latinoamericano”, planteó.

En ese sentido, Ghidini señaló que el dato más relevante está en el empleo registrado: “Desde diciembre del 23 a febrero 26, que es un poco la gestión de Milei, se han perdido 497.000 puestos de trabajo registrados, o sea medio millón y eso es tal vez el dato más contundente más allá del desempleo”.

Escasa generación de empleo en los últimos 10 años

Asimismo, sostuvo que la falta de creación de empleo privado es un problema que viene de largo plazo. “En los últimos 10 años, datos del Ministerio de Capital Humano, febrero 26 a febrero 16, el trabajo registrado privado cae 1%, es decir que en los últimos 10 años no se genera, se destruye”, resaltó.

Además, el entrevistado explicó que la pérdida de puestos no necesariamente se traduce solamente en informalidad: “Ese medio millón, perfectamente es más de un millón de personas sin trabajo, porque hay gente que la informalidad también ha perdido en sectores que han sido muy castigados, como la parte textil, como el consumo, como la construcción”.

Sobre el crecimiento del pluriempleo, detalló: “En Argentina se da principalmente por la necesidad económica, no llego a fin de mes y empiezo a combinar diferentes fuentes de ingresos, alguna formal, otra informal”.