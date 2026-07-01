Auge en el mercado de motos: “Hay un crecimiento del 10% cuando uno quita el efecto estacional para poder comparar mes a mes"

El economista, Gastón Alonso, en diálogo con Canal E, evaluó que las ventas de motos continúan mostrando un fuerte crecimiento en Argentina y se consolidan como uno de los sectores más dinámicos del mercado.

Al analizar los últimos datos de junio, Gastón Alonso destacó que, "las ventas vuelan" y precisó: "Son más de 68 mil unidades vendidas en junio, lo que representa un crecimiento del 42% interanual".

Crecimiento en la venta de motos a nivel interanual

Además, explicó que el crecimiento también se observa en la comparación mensual: "También hay un crecimiento de más o menos el 10% cuando uno quita el efecto estacional para poder comparar mes a mes".

Según Alonso, existen dos factores que ayudan a explicar este fenómeno. Por un lado, el menor costo de acceso y mantenimiento de una moto y, por otro, el crecimiento del trabajo mediante plataformas de reparto.

La venta de motos mantiene una dinámica muy fuerte a lo largo de 2026

En ese sentido, afirmó que, "es un sector que viene, insisto, con una dinámica muy fuerte, muy fuerte la venta de motos", mientras que remarcó que, "43% lo que lleva acumulado el año. Es decir, en el primer semestre de 2026 se vendieron un 43% por encima de lo que se había vendido en el mismo periodo del año pasado".

Respecto del origen de las unidades comercializadas, el entrevistado señaló que el panorama es muy distinto al del mercado automotor. "Cuando uno mira los datos de Acara, que son quienes tienen los datos de patentamiento, de venta mensual, lo que uno ve es que más del 95% de las ventas son de producción nacional", aclarando que gran parte corresponde al ensamblado local de motos.

En cambio, en los automóviles la situación es diferente. "Hoy es el número 70%, es importado", explicó sobre la participación de vehículos fabricados en el exterior.