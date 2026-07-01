RIGI, energía y minería: un informe anticipa inversiones por casi US$100.000 millones

Un informe elaborado por Paspartú, correspondiente a julio de 2026, analizó el avance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el escenario energético argentino, con foco en Vaca Muerta, la minería, la infraestructura, el comercio exterior de energía y el contexto geopolítico internacional. El trabajo concluye que el país atraviesa una etapa de fuerte expansión de proyectos vinculados al petróleo, el gas y la minería, aunque advierte que el crecimiento dependerá de ampliar la infraestructura y sostener reglas de largo plazo.

Según el relevamiento, actualmente existen 17 proyectos aprobados y 20 iniciativas en trámite dentro del RIGI, que en conjunto representan inversiones por US$97.419 millones. Más de la mitad de ese monto está concentrado en desarrollos de petróleo y gas, mientras que la minería explica otro porcentaje significativo de las inversiones proyectadas.

El RIGI concentra inversiones por casi US$100.000 millones

El informe señala que los 17 proyectos ya aprobados implican inversiones totales por US$22.914 millones, de los cuales US$16.436 millones corresponden a inversiones mínimas comprometidas en activos computables. A su vez, existen 20 proyectos en evaluación que sumarían otros US$74.504 millones, llevando el monto global a US$97.419 millones.

Entre los sectores predominantes aparecen la minería, que representa el 50% de las inversiones aprobadas, y el complejo de petróleo y gas, con el 43%. Energía, siderurgia e infraestructura completan el resto de la cartera de proyectos.

Vaca Muerta acelera el ciclo de inversiones energéticas

El documento destaca que la ampliación del RIGI hacia el upstream de petróleo y los líquidos del gas fortaleció el desarrollo de Vaca Muerta, acelerando proyectos productivos y de infraestructura vinculados al sector hidrocarburífero. Entre ellos sobresalen el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), proyectos de licuefacción de gas natural y nuevos gasoductos.

Además, el informe resalta el acuerdo entre Neuquén e YPF para el desarrollo del proyecto de Argentina LNG, que contempla inversiones cercanas a US$18.000 millones, un incremento de aproximadamente 50% en la producción provincial de gas y la creación estimada de 20.000 puestos de trabajo, junto con exportaciones por alrededor de US$9.000 millones anuales desde 2033.

La infraestructura aparece como el principal desafío

Más allá del crecimiento de las inversiones, Paspartú advierte que el mayor desafío pasa por ampliar la infraestructura necesaria para sostener el desarrollo energético. El estudio identifica limitaciones en oleoductos, gasoductos, plantas de tratamiento, capacidad de refinación y procesamiento de gas, además de la necesidad de incorporar nuevos equipos e insumos estratégicos.

En minería, el informe sostiene que la expansión de los proyectos de litio y cobre también exigirá importantes inversiones en el sistema eléctrico. Actualmente existen 244 proyectos mineros en cartera y al menos 26 desarrollos de gran escala que demandarán un consumo equivalente al 10% del consumo eléctrico nacional, lo que obliga a planificar nuevas líneas de alta tensión y mayor capacidad de transporte energético.

Vuelve el superávit energético impulsado por Vaca Muerta

Otro de los ejes del informe analiza la evolución histórica del comercio exterior energético. Tras años de déficit, Argentina inició desde 2023 un nuevo ciclo de superávit energético, impulsado por el crecimiento de Vaca Muerta, la expansión de la producción de petróleo y gas y obras como el Gasoducto Perito Moreno y la ampliación del sistema Oldelval.

De acuerdo con el trabajo, el saldo energético de 2025 alcanzó los 13.044 miles de toneladas equivalentes de petróleo (TEP). El informe remarca que los ciclos de la industria energética requieren políticas sostenidas durante varios años y destaca la importancia de combinar inversiones privadas, infraestructura y reglas de juego estables para consolidar el proceso exportador.

La geopolítica seguirá condicionando las inversiones

Finalmente, Paspartú analiza el escenario internacional y sostiene que las relaciones entre Estados Unidos, China, Rusia e Irán seguirán siendo determinantes para el mercado energético mundial. El informe considera que los acuerdos recientes reducen parte de la incertidumbre, aunque persisten tensiones estructurales que continuarán influyendo sobre los precios del petróleo, las decisiones de inversión y el financiamiento de nuevos proyectos energéticos.

En ese contexto, el estudio concluye que Argentina cuenta con una oportunidad para consolidarse como proveedor internacional de energía y minerales críticos, siempre que logre mejorar su competitividad, ampliar la infraestructura de transporte y aprovechar herramientas como el RIGI para acelerar inversiones de largo plazo.