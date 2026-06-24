Desempleo: la industria manufacturera lidera el aumento de la desocupación

La tasa de desempleo se ubicó en 7,8% durante el primer trimestre de 2026, según informó el INDEC, lo que representó una baja de 0,1 puntos porcentuales respecto al cierre de 2025. Sin embargo, detrás de la estabilidad general emergen cambios significativos en el mercado laboral, con un fuerte impacto sobre la industria manufacturera.

El sector industrial registró el mayor deterioro entre las actividades económicas. La proporción de personas desempleadas cuya última ocupación había sido en la industria pasó del 7,3% en el primer trimestre de 2025 al 13,3% en igual período de 2026, casi duplicando su participación dentro del universo de desocupados.

La industria manufacturera concentra una mayor proporción de desempleados

El fenómeno refleja las dificultades que atraviesa el sector productivo. Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) vienen advirtiendo sobre la pérdida de puestos de trabajo y reclaman medidas para mejorar la competitividad mediante reducciones impositivas, financiamiento e inversiones en infraestructura.

Los indicadores industriales también muestran señales de debilidad. Tras una recuperación registrada en marzo, la actividad manufacturera volvió a caer en abril, mientras que empresarios del sector sostienen que aún no se observa un piso claro para la retracción productiva.

Ante este escenario, la UIA impulsa junto al Ministerio de Economía alternativas para estimular el consumo y facilitar el acceso al crédito. El objetivo es sostener la demanda interna y amortiguar el impacto de la desaceleración sobre el empleo.

Cómo evolucionó el desempleo en los distintos sectores económicos

Más allá de la industria, otros sectores mostraron comportamientos dispares. En comercio, la participación de trabajadores desocupados aumentó de 15,6% a 16,6%. En cambio, la construcción redujo su peso entre los desempleados de 18,2% a 16,8%, mientras que el servicio doméstico descendió de 14,6% a 13,4%.

Por su parte, el grupo denominado "resto de las ramas", que incluye actividades como transporte, turismo, salud, educación, servicios financieros y administración pública, cayó de 43,8% a 38,4% en la comparación interanual.

La informalidad laboral también mostró un fuerte crecimiento

Otro dato que encendió alertas fue el crecimiento de la informalidad laboral. Según el INDEC, el empleo no registrado pasó del 42% al 44,2% en apenas un año, evidenciando un deterioro en la calidad del empleo y una mayor fragilidad del mercado laboral.

El informe oficial concluye que, aunque el desempleo mostró una leve baja, la estructura de la desocupación está cambiando. La industria manufacturera gana protagonismo entre quienes buscan trabajo sin éxito, mientras la informalidad laboral continúa expandiéndose y se consolida como uno de los principales desafíos para la recuperación del empleo formal en Argentina.