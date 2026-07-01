Miguel Ponce: “Estamos viviendo una jornada con un mercado de expectantes volátiles por mucha incertidumbre”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, dialogó con Canal E y evaluó el escenario financiero internacional, la volatilidad del dólar y el impacto de los conflictos geopolíticos en los mercados.

“Hoy estamos viviendo una jornada que de alguna manera continúa con esto que es un mercado de expectantes volátiles por mucha incertidumbre y yo diría hasta dudas que hay sobre la reunión anunciada ahí en Doha en Qatar entre EEUU e Irán”, planteó Miguel Ponce.

El impacto de la incertidumbre sobre los activos financieros

Según desarrolló, las señales internacionales están generando movimientos en los principales activos financieros: “Ha generado que lo que está ocurriendo a los mercados están haciendo subir el oro y sube la plata, por la incertidumbre caen los bonos y las acciones van y vienen”.

Al referirse al conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos, Ponce sostuvo que Israel mantiene un rol central. “Obviamente el que está marcando el ritmo como te diría desde el comienzo es Israel”, planteó.

También remarcó el impacto de las decisiones de la Reserva Federal estadounidense y la discusión sobre las tasas de interés: “Este es el tira y afloje, no es cierto que genera esta incertidumbre en los mercados que empieza a reflejarse como lo relatamos recién”.

Estancamiento en el crecimiento económico de Estados Unidos

En relación con la economía de Estados Unidos, el entrevistado señaló una desaceleración en algunos indicadores. “Podríamos decir no que cae pero sí que ha ralentizado el crecimiento”, expresó.

Sobre la situación en Irán y las dificultades para alcanzar una negociación, explicó: “Uno de los elementos por los cuales se alarga este asunto es que pese a las muy buenas y voluntariosas mediaciones de Pakistán, pese a también un accionar menos comprometido pero tan importante como el de Omán, bueno igualmente la situación del poder del trípode de poder no aparece claro en Irán”.