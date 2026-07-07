El dólar blue cerró sin cambios este martes 7 de julio y el Banco Central volvió a comprar dólares

El dólar blue cerró sin cambios este martes 7 de julio y mantuvo la misma cotización que en la jornada anterior. En tanto, el Banco Central volvió a comprar divisas en el mercado cambiario.

Por su parte, las reservas internacionales registraron una fuerte suba de US$1.264 millones y finalizaron la jornada en US$49.536 millones.

Dólar blue

El dólar blue cerró sin cambios este martes 7 de julio. La divisa paralela mantuvo la misma cotización respecto al cierre de la rueda anterior.

De esta manera, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1.515, mientras que para la compra se ubicó en $1.495.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió a $1.528,73.

Dólar Contado con Liquidación

En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se comercializó a $1.575,75.

Dólar Cripto

En el mercado de las criptomonedas, el dólar cripto se negoció en torno a $1.489,60.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

El dólar tarjeta, que unifica las cotizaciones para consumos en moneda extranjera, cerró en $1.969,50.

Dólar Oficial

El dólar oficial minorista cerró a $1.515. En tanto, el dólar mayorista, según Rava Bursátil, finalizó la rueda en $1.492 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró US$25 millones en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales subieron US$1.264 millones respecto de la jornada anterior y cerraron en US$49.536 millones, frente a los US$48.272 millones registrados el lunes.