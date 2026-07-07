El dólar blue cerró sin cambios este martes 7 de julio y el Banco Central volvió a comprar dólares

El dólar blue cerró sin cambios este martes 7 de julio y mantuvo la misma cotización que en la jornada anterior. En tanto, el Banco Central volvió a comprar divisas en el mercado cambiario.
Por su parte, las reservas internacionales registraron una fuerte suba de US$1.264 millones y finalizaron la jornada en US$49.536 millones.
Dólar blue
El dólar blue cerró sin cambios este martes 7 de julio. La divisa paralela mantuvo la misma cotización respecto al cierre de la rueda anterior.
De esta manera, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1.515, mientras que para la compra se ubicó en $1.495.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió a $1.528,73.
Dólar Contado con Liquidación
En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se comercializó a $1.575,75.
Dólar Cripto
En el mercado de las criptomonedas, el dólar cripto se negoció en torno a $1.489,60.
Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro
El dólar tarjeta, que unifica las cotizaciones para consumos en moneda extranjera, cerró en $1.969,50.
Dólar Oficial
El dólar oficial minorista cerró a $1.515. En tanto, el dólar mayorista, según Rava Bursátil, finalizó la rueda en $1.492 por unidad.
Balance del Banco Central
El Banco Central compró US$25 millones en el mercado cambiario.
En tanto, las reservas internacionales subieron US$1.264 millones respecto de la jornada anterior y cerraron en US$49.536 millones, frente a los US$48.272 millones registrados el lunes.