El fabricante de Nike y Adidas cerrará su última planta en Argentina y despedirá a 150 trabajadores

Grupo Dass, fabricante de calzado para Nike y Adidas, cerrará de manera definitiva su planta de Eldorado, Misiones, la última que mantenía operativa en Argentina. La decisión implicará el despido de los 150 trabajadores que aún se desempeñaban en el establecimiento, mientras que la empresa aseguró que abonará el 100% de las indemnizaciones.

La producción finalizará entre el 17 y el 25 de julio, marcando el cierre de la última fábrica de Grupo Dass en el país. A partir de ahora, la compañía abastecerá el mercado argentino con productos fabricados en Brasil, en el marco de una reestructuración de su negocio.

Por qué Grupo Dass cierra su última fábrica en Argentina

La decisión responde a una reestructuración impulsada por el nuevo escenario comercial. Con la apertura de las importaciones, la compañía considera más rentable abastecer el mercado argentino con productos fabricados en las ocho plantas que posee en Brasil, donde concentra la producción para Nike y Adidas.

La reducción de pedidos para fabricar calzado en el país dejó sin actividad sostenible a la planta de Eldorado, lo que derivó en el cierre definitivo del establecimiento.

Qué pasará con las operaciones de Grupo Dass

Pese al cierre industrial, Grupo Dass continuará operando en Argentina con un nuevo perfil. La firma mantendrá la representación e importación de marcas como Fila, Umbro y Asics, además de sus operaciones comerciales y logísticas, que se centralizarán en los centros de distribución de Coronel Suárez y Cañuelas.

Desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) atribuyeron el cierre a la combinación de la apertura de las importaciones, la caída del consumo interno y la falta de políticas de apoyo a la industria nacional. Fuentes de la empresa, en cambio, sostuvieron que la medida responde a una reconversión estratégica y no a problemas financieros.

El proceso de cierre y el impacto sobre la industria del calzado

El cierre de la planta de Eldorado completa un proceso iniciado en enero de 2025, cuando Dass dejó de producir en su planta de Coronel Suárez y desvinculó a unos 360 trabajadores. En ese momento, la empresa había concentrado toda la producción en Misiones, aunque un año después comenzó un nuevo ajuste con el despido de 43 empleados y la reducción de la actividad hasta anunciar el cierre definitivo.

La situación de Dass se suma a otros casos recientes en el sector. Empresas como John Foos también abandonaron la fabricación local para importar calzado desde Asia, mientras que proveedores como Gomas Gaspar, en Córdoba, cerraron sus puertas en medio de la caída de la actividad.

La producción de calzado sigue en retroceso

Los datos oficiales reflejan el deterioro de la industria del calzado. Según el INDEC, la fabricación de calzado y sus partes registró una caída interanual del 30,9% en noviembre de 2025, afectada por la menor demanda interna y el incremento de las importaciones.

Tras haber alcanzado un récord de 125 millones de pares producidos en 2015, la producción nacional mantiene una tendencia descendente que continúa impactando sobre el empleo y la capacidad industrial del sector.