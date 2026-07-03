"Estos dos analfabetos económicos": Milei salió a responder las críticas de Pesce y Marcó del Pont, extitulares del Banco Central

El presidente Javier Milei criticó duramente este jueves a Miguel Pesce y Mercedes Marcó del Pont, extitulares del Banco Central, luego que ambos exfuncionarios hablaron de los riesgos de cambiar la carta orgánica de la emblemática entidad monetaria, asegurando que, en realidad, todo se trata de un pedido del FMI. “Si estos dos analfabetos económicos se quejan es una buena señal, ya que dado el desastre que han hecho, hacer lo opuesto es una buena intuición”, comenzó su descargo el mandatario.

Y agregó: “Más allá de eso, acorde a Tinbergen, para alcanzar un objetivo de política económica se necesita POR LO MENOS un instrumento de política que sea independiente. La lógica de ello está determinada por las condiciones necesarias para resolver el sistema de ecuaciones que permite obtener el valor de las variables de control (la política) tal que se alcance el objetivo de política propuesto".

Miguel Pesce

Para luego especificar: "Por ejemplo, el sistema determina la cantidad de dinero y resultado fiscal que permiten determinar el PIB y el nivel de precios deseados. En términos de variables, el PIB y el nivel de precios son exigentes y las políticas monetaria y fiscal ahora son endógenas”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ex presidentes del Banco Central criticaron la reforma de la Carta Orgánica que impulsa Javier Milei: “El FMI lo está pidiendo”

El mandatario aseguró: “En términos de la vida real, vale la pena aclarar que en muchos casos hasta se puede necesitar una cantidad mayor de instrumentos. Lo cual agiganta el nivel de bestialidad de la CO de 2012. En este sentido, la Carta Orgánica del BCRA de 2012 es un DECLARACIÓN DE IGNORANCIA al asignarle a un instrumento de política económica, en este caso la política monetaria, cinco objetivos. Por ende, no debería ser motivo de sorpresa la continua aceleración de la tasa de inflación, algo que se quebró desde 2024”.

Mercedes Marcó del Pont

Luego agregó: “En definitiva, entrar al BCRA y ver el cartel en la pared con el artículo 3° de la CO es una declaración de ignorancia espantosa. Por lo tanto, si queremos terminar para siempre con la inflación, aniquilar la reforma de 2012 volviendo a un objetivo factible (preservar el valor de la moneda) será un gran paso en la dirección correcta”.

Y cerró su posteo prometiendo: “PD: la reforma no se agota en lo que se menciona en este posteo. Iremos más a fondo aún”.

El posteo de Javier Milei contra Miguel Pesce y Mercedes Marcó del Pont

Las críticas de Marcó del Pont y Pesce contra Milei

Mercedes Marcó del Pont en una entrevista que concedió a Futurock aseguró que el cambio en la carta orgánica del Banco Central “se veía venir, el Fondo Monetario lo está pidiendo hace tiempo. La política monetaria es un instrumento de la política económica".

Para luego sumar: "Quizá la miopía que tiene el Presidente es pensar que con un instrumento como el manejo de la tasa de interés o la cantidad de dinero se resuelve el problema de la inflación, de hecho este Gobierno ha logrado bajar la inflación a partir de la recesión, la retracción del salario, el ancla cambiaria y la apertura importadora”

Entre la presión impositiva, la reforma del Banco Central y las PASO: las contradicciones que atraviesa el Gobierno

Miguel Pesce habló en Radio 10 y lanzó una idea similar a la de su colega, al asegurar que el FMI “viene insistiendo persistentemente en un tema particular que es la autonomía, con los otros temas tanto no se ha metido. Lo que trascendió es que lo que se quiere revertir es la reforma que se llevó adelante durante la gestión de Marcó del Pont”.

Y alertó: “Las implicancias pueden ser graves porque si combinás la autonomía con un único objetivo podés caer en una trampa grave y es que el Central sólo se centra en el control de la inflación y en la búsqueda de ese objetivo termine provocando una recesión profunda”.

HM