El gobernador Cornejo se plantó y desafió a Milei: qué dijo

El Gobierno de Javier Milei decidió colocar en su lista de objetivos prioritarios la reforma electoral que incluye la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, uno de sus aliados más importantes del oficialismo, no quiere apoyar este proyecto y así lo manifestó de manera contundente.

Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza

Según Clarín, el mandatario provincial expresó su decisión este martes, frente a una pregunta de Erik Høeg, embajador de la Unión Europea (UE) en nuestro país.

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Fuentes del gobierno de Cornejo le revelaron al medio antes citado, que el diplomático le preguntó al mandatario por las elecciones de 2027, y el jefe provincial le contestó que en Mendoza no van a suspenderse las PASO y habrá elecciones primarias.

La decisión de Cornejo complica la estrategia que debe implementar Diego Santilli, el nuevo jefe de Gabinete, para lograr la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo, uno de los grandes objetivos de la renacida mesa política de La Libertad Avanza.

La vicepresidenta Victoria Villarruel junto al gobernador Cornejo

La mesa política del oficialismo busca impulsar dos reformas claves

La mesa política del Gobierno se reactivará este miércoles con Diego Santilli en el sitio que ocupaba Manuel Adorni como jefe de Gabinete. El órgano comenzará a elaborar las estrategias necesarias para implementar lo más rápidamente posible dos reformas legislativas que impulsa el Ejecutivo.

En primer lugar, el debate sobre Zonas Frías, que intenta quitar los subsidios a las tarifas de gas en casi toda Argentina, con la excepción de la Puna, la Patagonia y Malargüe. Esta iniciativa ya había conseguido media sanción en Diputados y ahora podría ser aprobada en el Senado.

Santilli enfrenta su primer test político: la Casa Rosada no logra cerrar los votos para eliminar las PASO

El oficialismo asegura que el sistema actual genera un déficit de 485.000 millones de pesos y, si se aprobaran las modificaciones, Hacienda ahorraría 272.099 millones de pesos.

Diego Santilli y Karina Milei

El segundo proyecto es la reforma electoral. Aquí también, LLA tratará de convencer a sus aliados con números: según sus cálculos, sacar las primarias obligatorias le permitiría al Estado ahorrarse la cifra de 250 millones de dólares.

En la mesa política que se celebrará este 8 de julio en el despacho Diego Santilli para impulsar estas reformas, además del jefe de Gabinete estarían presentes la secretaria general Karina Milei; el subsecretario de presidencia, Eduardo Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor Santiago Caputo; el titular de la Cámara baja, Martín Menem; e Ignacio Devitt.