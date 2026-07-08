Javier Milei rechazó la teoría del “Mundial arreglado” para beneficiar a Argentina: “Es una tontería”

En medio de la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 tras la victoria ante Egipto, el presidente Javier Milei rechazó las acusaciones de supuesto favoritismo arbitral hacia el equipo de Lionel Scaloni y calificó como "una tontería" las versiones que sostienen que el torneo estaría preparado para que Lionel Messi dispute una nueva final. A lo largo de una entrevista con El Observador, también respondió a quienes afirman que su cercanía con el presidente estadounidense Donald Trump habría influido en el desarrollo del campeonato.

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