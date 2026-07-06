viernes 10 de julio: ¿es feriado o día no laborable en Argentina?

A tan sólo tres días de un nuevo feriado nacional en la República Argentina por la conmemoración de 210° aniversario del Día de la Independencia el próximo jueves 9 de julio, se abrió un nuevo interrogante acerca de si se trasladará al viernes 10 o si se establecerá como día no laborable. Según el calendario 2026, será inamovible y no habrá fin de semana largo. La actividad se desarrollará de forma habitual en los ámbitos públicos y privados.

Por lo que, el único día descanso para los trabajadores será entre semana el día jueves 9 de julio, y no habrá modificaciones para promover el turismo interno en el territorio nacional.

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Esto significa que quienes deseen disfrutar de un fin de semana largo deberán solicitar licencia o vacaciones, ya que el día posterior al Día de la Independencia no tendrá carácter de descanso obligatorio.

El jueves 9 de julio será feriado inamovible

En los últimos años, el calendario argentino incorporó distintos mecanismos con fines turísticos a través de la creación de fines de semana largos.

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?

Aunque muchas veces se utilizan como sinónimos, los feriados nacionales y los días no laborables presentan diferencias importantes. En un feriado nacional, el descanso es obligatorio y quienes deban prestar servicios perciben una remuneración especial, conforme a la legislación laboral vigente.

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En cambio, un día no laborable deja en manos del empleador la decisión de otorgar o no la jornada libre a los trabajadores del sector privado. En la administración pública nacional, generalmente sí se suspenden las actividades, salvo en los servicios esenciales.

¿Es feriado el viernes 10 de julio?

Calendario 2026: feriados restantes del año

Luego del feriado nacional del 9 de julio, el calendario oficial todavía contempla varias fechas de descanso durante el segundo semestre de 2026.

Los feriados nacionales restantes son:

17 de agosto (lunes): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre (lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre (lunes): Día de la Soberanía Nacional (trasladado para conformar un fin de semana largo).

8 de diciembre (martes): Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre (viernes): Navidad.

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Sí. Después del feriado del 9 de julio, el calendario todavía ofrecerá varias oportunidades para realizar escapadas gracias a los feriados nacionales que caen lunes o viernes.

PM/MSS