Qué recomiendan los especialistas sobre la ansiedad y la comida en los partidos de la Selección.

Los grandes eventos deportivos como el Mundial de fútbol suelen asociarse con comidas abundantes y poco saludables, pero también representan una excelente oportunidad para promover hábitos positivos.

Según los especialistas, el estrés y la ansiedad pueden alterar el funcionamiento gastrointestinal, favoreciendo síntomas como acidez, distensión abdominal, molestias digestivas o sensación de pesadez.

Además, muchos comen de manera automática o más rápido, lo que lleva a consumir más cantidad de la necesaria. Lo ideal es llegar al partido sin mucha hambre realizando una comida equilibrada previamente para evitar el picoteo compulsivo y el consumo excesivo de snacks.

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Recomiendan especialmente a las personas con hipertensión diabetes o enfermedades cardiovasculares, planificar qué van a comer, priorizar preparaciones caseras y limitar alimentos con exceso de sodio, grasa saturada, y azúcares simples.

A los niños hay que ofrecerles frutas, verduras, sándwiches pequeños, quesos, yogures o pochoclo casero. Poniendo el foco en el momento compartido y no solo en la comida.

Los adultos mayores por su parte deben prestar especial atención en la hidratación, y moderar el consumo de sal, alcohol y comidas muy grasas y elegir alimentos de fácil sin masticación y digestión, además de mantener una adecuada organización en los horarios de alimentación y medicamentos.