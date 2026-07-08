Misterio y tragedia: nuevos detalles sobre la muerte del instructor de vuelo.

La investigación por la muerte de Leandro Andrés Bertazzo, un instructor de vuelo en la provincia de Córdoba continúa sumando interrogantes mientras los peritos avanzan con el análisis de las pruebas recolectadas. El caso, que conmocionó al ámbito aeronáutico, permanece bajo investigación para determinar con precisión qué ocurrió en las horas previas al fallecimiento.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el cuerpo del instructor fue hallado en circunstancias que aún no fueron esclarecidas, lo que dio inicio a una investigación judicial para reconstruir los hechos. Desde el primer momento, la fiscalía ordenó diversas pericias y la toma de testimonios para establecer si existió la participación de terceros o si se trató de un hecho accidental.

En las últimas horas trascendieron nuevos detalles de la causa. Los investigadores analizan registros de cámaras de seguridad, comunicaciones y otros elementos de prueba que podrían aportar información clave sobre los movimientos de la víctima antes de su muerte. También se esperan los resultados de estudios forenses que permitirán precisar la mecánica del hecho.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mientras tanto, allegados al instructor manifestaron su consternación y lo recordaron como un profesional con una extensa trayectoria en la formación de pilotos. La noticia generó un fuerte impacto entre colegas y alumnos, quienes expresaron sus condolencias a través de las redes sociales.

La causa continúa bajo secreto de sumario en algunos aspectos para preservar la investigación. Por el momento, las autoridades no descartan ninguna hipótesis y aguardan el avance de las pericias para determinar las circunstancias que rodearon la muerte del instructor de vuelo.

La investigación sigue en curso y se espera que en los próximos días la fiscalía dé a conocer nuevos avances que permitan esclarecer un caso que mantiene en vilo a la comunidad aeronáutica y a los habitantes de Córdoba.