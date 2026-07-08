Paso a paso: en Whatsapp cómo crear el nombre del usuario

Atención porque se viene un cambio esencial en Whatsapp. La aplicación de mensajería ahora da la posibilidad de evitar dar el número de teléfono persona.

Según la aplicación esta medida refuerza la privacidad de quienes la usan y aseguran que era uno de los cambios más solicitados.

El primer paso para acceder a la nueva función es reservar el nombre de usuario, para esto primero hay que tener la versión más reciente de Whatsapp.

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Después vamos a ir a ajustes, elegimos cuenta y posteriormente el nombre de usuario.

Una vez ahí elegimos el nombre de usuario para nuestra cuenta. En caso de que no esté disponible la aplicación nos va a dar algunas sugerencias.

La nueva característica va a estar plenamente en funcionamiento en los próximos meses, pero es importante hacer la reserva del nombre elegido. Whatsapp actualmente cuenta con más de 3.000 millones de personas que usan la aplicación todos los días.