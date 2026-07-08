Sigue el frío extremo: ¿cuándo llega el alivio?

El frío continúa instalado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y, tras varios días con temperaturas muy bajas y heladas durante las primeras horas de la mañana, muchos se preguntan cuándo comenzará a sentirse un leve alivio.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las condiciones de tiempo estable se mantendrán durante los próximos días, con cielos entre despejados y parcialmente nublados y sin lluvias a la vista. Sin embargo, las mañanas seguirán siendo muy frías, con mínimas cercanas a los 3°C y 5°C, e incluso inferiores en algunas zonas del conurbano.

El cambio comenzará a percibirse hacia el fin de la semana, cuando el ingreso de aire más templado provoque un aumento gradual de las temperaturas máximas. Si bien las primeras horas del día continuarán siendo frescas, durante las tardes los valores podrían ubicarse entre los 16°C y 18°C, ofreciendo un alivio respecto de los registros de los últimos días.

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Los especialistas explican que el ascenso térmico será paulatino y no implicará la llegada de calor, sino un retorno a temperaturas más habituales para esta época del año. Por eso, recomiendan seguir prestando atención a las bajas temperaturas durante la mañana y la noche, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Mientras tanto, el tiempo estable favorecerá las actividades al aire libre durante las horas de la tarde, aunque será necesario seguir utilizando abrigo, sobre todo al comenzar y finalizar la jornada.

Así, después de una intensa ola de frío que afectó al AMBA, el pronóstico anticipa un leve repunte de la temperatura hacia el fin de la semana, con tardes algo más agradables, aunque el invierno seguirá marcando el ritmo del clima en la región.