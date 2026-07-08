Una masa de aire polar afectará a la Argentina con heladas y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora

Una intensa masa de aire polar afectará a gran parte de la Argentina durante las próximas 48 horas, lo que provocará heladas generalizadas, precipitaciones y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y un análisis de la plataforma Meteored, este fenómeno consolidará una semana con condiciones plenamente invernales en diversas regiones del país.

A pesar de que el centro y el norte del territorio nacional experimentarán una paulatina estabilidad climática con el correr de los días, la Patagonia concentrará los fenómenos meteorológicos más severos. El avance del frente frío generará lluvias persistentes en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de intensas nevadas en los sectores cordilleranos.

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El organismo oficial mantiene vigentes diferentes niveles de alertas meteorológicas debido a que las precipitaciones acumuladas podrían superar los 15 milímetros en algunas localidades del sur. Las autoridades viales y climáticas advirtieron que la combinación de agua y baja temperatura complicará el panorama en las rutas de la región austral.

El impacto del frío en las provincias y las alertas oficiales

Asimismo, las previsiones indican que el viento será otro de los grandes protagonistas de las jornadas venideras, afectando también el área de las Islas Malvinas. El SMN detalló que los vientos intensos registrarán velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, pero con ráfagas que presentarán valores iguales o superiores a los 90 kilómetros por hora.

Las bajas temperaturas continuarán sintiéndose con fuerza a través de una advertencia por temperaturas extremas por frío. Esta condición particular abarca a la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Catamarca y Tucumán, entre otras jurisdicciones del centro y norte.

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El informe meteorológico resalta que estas marcas térmicas tan bajas pueden representar un riesgo de leve a moderado para la salud, afectando principalmente a los grupos considerados vulnerables, como niños y adultos mayores. Las madrugadas seguirán reportando registros cercanos o inferiores a los 0 grados centígrados en amplias zonas de la región Pampeana y Cuyo.

Hacia la segunda mitad de la semana, el ingreso de corrientes de aire desde el norte favorecerá una lenta recuperación térmica en los termómetros de la franja central del país. No obstante, el alivio será sumamente gradual y las mañanas mantendrán el ambiente gélido característico de la actual temporada invernal.