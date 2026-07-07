Hallazgo arqueológico: 18 nuevas tumbas en Egipto con lenguas de oro y un sarcófago

El hallazgo anunciado por el Ministerio de Turismo y Antigüedades ubicó a Egipto en el centro de la arqueología mundial, tras el descubrimiento de 18 nuevas tumbas y un sarcófago de granito de 2,5 metros de longitud con lenguas de oro en el yacimiento de Marina El Alamein, sobre la costa mediterránea, a unos 100 kilómetros de Alejandría. Las excavaciones permitieron identificar once catacumbas cavadas en la roca, con una profundidad promedio cercana a los ocho metros.

Además, junto al antiguo féretro se encontró una escultura de yeso parcialmente conservada, considerada por los especialistas como otro elemento de gran valor para reconstruir las prácticas religiosas desarrolladas en la remota ciudad costera.

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Marina El Alamein es considerada por numerosos arqueólogos como la antigua ciudad portuaria de Leukaspis, un importante centro comercial que prosperó entre los siglos II y IV de nuestra era.

Yacimiento egipcio de Marina El Alamein

Desde que comenzaron las investigaciones en Egipto en la década de 1980, el sitio ha proporcionado abundante evidencia sobre la convivencia entre las culturas egipcia, griega y romana.

El equipo de arqueólogos también recuperó una importante colección de objetos funerarios, entre ellos:

-Vasijas de cerámica prácticamente intactas

- Ánforas utilizadas para almacenar líquidos y alimentos.

- Lámparas de aceite.

- Platos y recipientes domésticos.

- Altares y piletas de piedra caliza.

- Fragmentos arquitectónicos pertenecientes a antiguos mausoleos.

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Las misteriosas “lenguas de oro” halladas dentro de las tumbas en Egipto

Dentro de los hallazgos más llamativos fue la presencia de 24 piezas de oro colocadas dentro de la boca de varios individuos, conocidas popularmente como “lenguas de oro”.

La jefa de la misión arqueológica en el Yacimiento de Marina El Alamein, Eman Abdel-Khaliq, explicó que “las ‘lenguas de oro’ estaban asociadas a las creencias funerarias de la época y se colocaban en la boca de los fallecidos”, al presentar los resultados preliminares de la excavación.

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Lenguas de oro

Los especialistas consideran que los estudios sobre el sarcófago, los restos humanos y las lenguas de oro podrían revelar nuevos datos sobre las creencias religiosas, las costumbres funerarias y el intercambio cultural que caracterizó a esta ciudad costera durante más de cuatro siglos, consolidando a Egipto como uno de los territorios con mayor riqueza arqueológica del planeta.

En relación con ello, el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, Hisham El-Leithy, recalcó que “estos descubrimientos permiten reconstruir aspectos sociales, religiosos y económicos de las comunidades que habitaron la región hace casi dos mil años”.

PM