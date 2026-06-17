El hallazgo de una fosa común de 7.000 años con decenas de cuerpos sin cabeza volvió a sacudir al mundo de la arqueología. Una investigación reciente sobre los restos encontrados en el asentamiento neolítico de Vráble, en la actual Eslovaquia, aporta nuevas evidencias sobre uno de los episodios más desconcertantes de la prehistoria europea.

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Los restos pertenecen a al menos 77 individuos decapitados hallados en el yacimiento de Vráble-Veľké Lehemby, un importante centro poblacional de la denominada Cultura de la Cerámica de Bandas (LBK), una de las primeras sociedades agrícolas establecidas en Europa central.

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Aunque los esqueletos fueron descubiertos en 2022, los análisis realizados durante los últimos cuatro años permitieron reconstruir parte de la historia detrás de este extraordinario enterramiento colectivo y plantear nuevas hipótesis sobre el significado de la decapitación en las comunidades neolíticas.

Fosa común de 7000 años: un hallazgo excepcional en Europa central

Vráble es considerado uno de los asentamientos más importantes de la cultura LBK. Durante el Neolítico, la zona estaba compuesta por varios barrios diferenciados y contaba con un complejo sistema de fosos que rodeaba parte del poblado.

Fue en el fondo de uno de esos fosos donde los arqueólogos localizaron una impresionante acumulación de restos humanos. Allí aparecieron los esqueletos de 77 personas sin cráneo y un único individuo que conservaba el cuerpo completo.

La disposición de los cuerpos llamó inmediatamente la atención de los investigadores. Algunos fueron depositados boca arriba, otros boca abajo y varios aparecieron en posiciones retorcidas. En numerosos casos, los esqueletos se encontraban superpuestos, una característica poco habitual para los rituales funerarios tradicionales del período.

Cómo fueron decapitados los cuerpos encontrados en Vráble

Uno de los principales objetivos de la investigación fue determinar si la ausencia de las cabezas respondía a un acto de violencia, a una práctica funeraria o a una combinación de ambos factores.

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Los estudios osteológicos revelaron que las cabezas fueron removidas intencionalmente mediante herramientas cortantes. Las marcas observadas en las vértebras descartaron que la separación hubiera sido causada por golpes o fracturas accidentales.

Además, los especialistas detectaron que las vértebras cervicales permanecían alineadas, una evidencia que indica que los cuerpos todavía conservaban tejidos blandos cuando fueron manipulados.

Este dato permitió concluir que la extracción de los cráneos ocurrió poco después de la muerte y formó parte de una acción deliberada, organizada y posiblemente ritualizada.

El misterio de los cráneos desaparecidos

Uno de los aspectos más intrigantes del hallazgo es que los arqueólogos no encontraron ninguna de las cabezas asociadas a los cuerpos.

Los investigadores describieron los cráneos como "arqueológicamente invisibles", una expresión utilizada para señalar que no existe evidencia física de su ubicación ni de su destino final.

La situación resulta particularmente llamativa porque en otros enterramientos neolíticos similares los cráneos suelen aparecer cerca de los cuerpos o depositados en sectores específicos del sitio arqueológico.

En Vráble ocurrió exactamente lo contrario. Todo indica que las cabezas fueron retiradas y trasladadas a otro lugar, posiblemente para ser utilizadas en ceremonias o prácticas simbólicas que todavía no se comprenden por completo.

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Según los investigadores, el enterramiento se produjo durante los últimos años de la cultura LBK, una etapa caracterizada por tensiones sociales, transformaciones culturales y posibles conflictos internos.

Los expertos sostienen que el recinto donde aparecieron los cuerpos no parece haber sido diseñado para defender a la comunidad de amenazas externas. Por el contrario, sugieren que estaba relacionado con dinámicas internas del propio asentamiento.

Esta interpretación abrió un intenso debate entre los arqueólogos. Algunas hipótesis plantean que los individuos pudieron haber sido víctimas de una masacre colectiva, mientras que otras apuntan a prácticas rituales vinculadas con la exhibición o el traslado de cabezas humanas.

El significado espiritual detrás de las decapitaciones

La investigación propone que las comunidades neolíticas poseían una concepción de la identidad muy distinta a la actual. Para estos grupos, la persona no era entendida únicamente como un individuo aislado, sino como una entidad conectada con su comunidad, sus ancestros y su entorno.

Desde esta perspectiva, la extracción de los cráneos podría haber tenido un profundo significado simbólico relacionado con la memoria, la protección del grupo o la transformación espiritual de los fallecidos.

Los especialistas incluso plantean que las cabezas pudieron haber sido exhibidas en viviendas, utilizadas en ceremonias colectivas o trasladadas a otros asentamientos para reforzar vínculos sociales y creencias religiosas.

LV/LT