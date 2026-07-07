Suspensión de las PASO 2027: los gobernadores aliados de Milei abren la puerta al cambio y la definición queda en manos del Senado

El debate sobre el futuro de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) volvió a instalarse en el centro de la agenda política, y el Gobierno de Javier Milei impulsa una reforma electoral que contempla su eliminación, pero la iniciativa todavía no fue enviada al Congreso y ya genera diferencias entre gobernadores aliados y opositores. Ahora, la negociación es encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien mantiene conversaciones con mandatarios provinciales para reunir los apoyos necesarios antes de que el proyecto llegue al Parlamento.

Sin embargo, las posiciones distan de ser unánimes. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, volvió a pronunciarse a favor de eliminar las primarias. En declaraciones a Futurock sostuvo que las PASO "no le sirven a la sociedad" y las definió como "una encuesta muy cara". Jalil argumentó que el mecanismo "no fortalece a los partidos políticos" y consideró que las candidaturas deberían resolverse mediante internas partidarias o acuerdos internos.

Aún así, aclaró que una modificación de ese tipo debería aprobarse "con el mayor consenso posible".

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Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, junto a Diego Santilli y Manuel Adorni durante una reunión

Esta postura no es nueva. Durante una reunión que mantuvo semanas atrás con Santilli en la Casa Rosada, ambos coincidieron en que las diferencias internas deberían resolverse dentro de cada partido político.

Osvaldo Jaldo señaló que el Gobierno todavía no presentó formalmente el proyecto de reforma electoral

En el otro lado aparece el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, uno de los mandatarios peronistas que mantiene un diálogo fluido con la administración libertaria, pero que volvió a rechazar públicamente la eliminación de las PASO. "Hemos sido muy claros. Estamos en contra de sacar las PASO", sostuvo al ratificar la posición del bloque Independencia.

Sotuvo además que todavía no conoce el contenido del proyecto oficial porque, según explicó, ningún funcionario nacional se lo presentó formalmente. "Todas son versiones mediáticas. Ni el jefe de Gabinete ni ningún funcionario nacional nos mostró un proyecto", señaló. No es la primera vez que expresa esa posición.

En abril ya había advertido que eliminar las PASO podía transformarse en "un traje a medida para La Libertad Avanza", al considerar que las primarias permiten ordenar la competencia interna y ampliar la participación ciudadana.

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, respaldó debatir una reforma electoral

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anticipó que acompañará el debate para modificar o eliminar las PASO y consideró que los partidos políticos deberían volver a definir internamente a sus candidatos.

Sumado a eso, Frigerio explicó que el sistema electoral actual implica un costo elevado para las provincias y aseguró que la ciudadanía reclama reducir la cantidad de elecciones: "La mayoría de los argentinos, según todas las encuestas, está de acuerdo en suspender o modificar el calendario electoral, no ir a votar tantas veces y no destinar tantos recursos para este fin. En Entre Ríos cuesta unos 5.000 millones de pesos organizar una elección y claramente hay otras prioridades".

Aunque aclaró que aún no conoce el texto definitivo del proyecto, dejó en claro que está dispuesto a acompañar una reforma. "Sí... No sé bien qué se está discutiendo concretamente, si una suspensión o una eliminación, pero me parece que las PASO, por lo menos, deberían debatirse en el Congreso."

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También, vinculó la discusión con la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y sostuvo que "se abre una etapa nueva en el Gobierno", destacando que el funcionario mantiene una relación fluida con la mayoría de los gobernadores.

El Senado postergaría el debate hasta agosto

La eliminación de las primarias requiere una mayoría especial y el oficialismo negocia con gobernadores, la UCR, el PRO y bloques provinciales una alternativa que permita avanzar con el proyecto. Al respecto, según fuentes oficialistas, el Senado postergaría hasta agosto el tratamiento de la reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Aquella demora responde a la necesidad del oficialismo de abrir una nueva etapa de diálogo con los sectores que cuestionan la eliminación total de las primarias. Porque la propuesta generó resistencia principalmente en la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y algunos espacios provinciales, que plantean mantener las PASO con modificaciones, suspenderlas para 2027 o eliminar su obligatoriedad.

La eliminación de las PASO necesita 37 votos

La principal disputa del Gobierno está en la Cámara alta. Para aprobar la eliminación de las PASO necesita una mayoría absoluta de 37 votos sobre los 72 senadores que integran el Senado.

Actualmente, La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios, por lo que necesita sumar al menos 16 apoyos adicionales para alcanzar el número requerido.

De este modo, el problema para el oficialismo es que no todos los legisladores que suelen acompañar al Gobierno responden directamente a gobernadores aliados. Esto ocurre especialmente con parte de los senadores radicales y los representantes del PRO, cuyos posicionamientos no dependen exclusivamente de acuerdos entre mandatarios provinciales y la Casa Rosada.

Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado

Desde el oficialismo reconocen que hoy no están garantizados los votos para eliminar las PASO. Incluso, según trascendió, la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, habría transmitido que todavía no existe la cantidad de apoyos necesarios para avanzar con esa modificación.

Incorpora la posibilidad de votar lista completa con una sola marca y habilita incluir categorías provinciales cuando las elecciones sean simultáneas

Qué incluye la reforma electoral

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no se limita a las PASO. También incorpora modificaciones en distintos aspectos del sistema político y electoral. Algunos de los puntos principales son:

Ficha Limpia: impediría que puedan ser candidatos quienes tengan una condena en segunda instancia por delitos dolosos vinculados con corrupción u otros delitos graves.

Eliminación de las PASO: los partidos y alianzas deberían definir sus candidatos mediante el mecanismo interno que establezcan.

Cambios en los requisitos para partidos nacionales: las agrupaciones deberían contar con reconocimiento en al menos 10 distritos y cumplir nuevos requisitos de afiliación.

Modificación del financiamiento político: elimina el financiamiento estatal para campañas y aumenta el límite de aportes privados.

Eliminación de la publicidad electoral gratuita en medios de comunicación.

Fin del debate presidencial obligatorio: elimina la obligación vigente desde 2016 de realizar debates antes de las elecciones generales.

Cambios en la Boleta Única de Papel: incorpora la posibilidad de votar lista completa mediante una opción específica y habilita la incorporación de categorías provinciales cuando las elecciones sean simultáneas.



MV