El Gobierno nacional intensifica las negociaciones para que el Senado avance con una serie de proyectos considerados prioritarios por Casa Rosada. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, encabezará este miércoles una reunión de Labor Parlamentaria junto a los presidentes de bloque para definir el temario de la sesión prevista para el próximo 16 de julio, en un contexto de tensión con la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, que quería sesionar esta semana y responsabiliza a la titular de la Cámara alta de demorarle la agenda al oficialismo.

En paralelo, en LLA esperan las definiciones que salgan de la reunión de la mesa política del gobierno (que se pasó para mañana por el partido que jugará la Selección Argentina en el Mundial esta tarde), donde terminarán de delinear la estrategia parlamentaria y el orden de las iniciativas que buscará impulsar en ambas cámaras durante las próximas semanas.

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Uno de los principales proyectos que pretende aprobar el oficialismo es la denominada ley Hojarasca, elaborada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La iniciativa propone derogar alrededor de 70 leyes y normas que el Gobierno considera obsoletas, sin vigencia o que perdieron utilidad con el paso del tiempo.

Junto a ese expediente también figura el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que llegará al recinto con varias modificaciones respecto de la versión original presentada por el Poder Ejecutivo, luego del reparo de senadores incluso aliados a LLA.

Entre los cambios incorporados aparecen reformas vinculadas a la Ley de Tierras, el régimen de desalojos, las expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego. Los cambios más importantes respecto al proyecto original son la prohibición de que un Estado extranjero o una empresa privada con capital de un país extranjero compre tierras en Argentina, el requisito de aval del Congreso Nacional (además de la provincia y el Poder Ejecutivo) para zonas de frontera, y la eliminación del capítulo sobre barrios populares. En cuanto al manejo del fuego, se mantiene la prohibición de cambiar el uso de los bosques nativos quemados por 60 años, aunque se permite dar otro destino a las tierras rurales no boscosas.

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Además, el Senado analizará distintos pliegos que ya cuentan con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos para designaciones en el Poder Judicial y la Cancillería.

Entre ellos sobresale la extensión por cinco años del mandato del camarista laboral Víctor Pesino, quien necesita el aval del Senado para continuar en funciones antes de cumplir 75 años el próximo 27 de julio. El magistrado generó polémica en las audiencias durante la Comisión de Acuerdos por ser quien falló favorablemente sobre la Reforma Laboral de Milei y quien además intervino el sindicato UOM.

La reforma electoral continúa en el centro de las negociaciones

Otro de los proyectos que concentra los esfuerzos de la Casa Rosada es la reforma electoral, una iniciativa que todavía no reúne las mayorías especiales exigidas por la Constitución Nacional para modificar el régimen vigente.

Las conversaciones con la oposición dialoguista y los gobernadores continúan abiertas y son encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con la senadora Bullrich. Las últimas maniobras de Karina Milei fueron intervenir el control del bloque de la ex ministra, con quien se vienen registrando chispazos internos, y además a quien el karinismo le reclama la falta de resultados con este sensible proyecto.

El PRO y la UCR, aliados clave del gobierno, ya han anticipado su rechazo a una Reforma Política que incluya la eliminación de las primarias. Hay propuestas alternativas como la suspensión de las mismas en los próximos comicios del 2027, como la quita de la obligatoriedad (es decir, se llamarían PAS, por primarias, abiertas y simultáneas, pero no serían obligatorias). LLA no tiene mucho margen aunque la hermana del Presidente insista con la eliminación. Ahora se conoció una propuesta con colectoras, diseñada para una eventual boleta única de papel, otro de los cambios incluidos en la reforma electoral.

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El proyecto contempla la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambios en el sistema de financiamiento de los partidos políticos y la incorporación del mecanismo de Ficha Limpia como requisito para la postulación de candidatos.

Cambios en la Carta Orgánica del Banco Central

Dentro del paquete económico que impulsa el Ejecutivo también aparece la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los pedidos que el presidente Javier Milei realizó recientemente a los legisladores libertarios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que el proyecto viene siendo elaborado desde hace más de cuatro meses por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, junto a su equipo técnico y que todavía continúa en etapa de redacción.

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Respecto del contenido de la iniciativa, el funcionario anticipó que “el proyecto incluirá como punto prioritario que no podrá haber más financiamiento del Banco Central al Tesoro”, uno de los principales objetivos de la política económica del Gobierno.

Caputo también manifestó su expectativa de que el Congreso convierta en ley el denominado súper-RIGI, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y actualmente es analizado por el Senado.

Al defender la iniciativa, el ministro aseguró que “es beneficioso para las provincias. Nuestro Gobierno es muy federal y todos los gobernadores, realmente, en su mayoría están viendo y recibiendo esos beneficios”.

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Asimismo, sostuvo que el proyecto favorecerá el desarrollo de nuevas inversiones al señalar que “será importante para cada argentino, ya que son industrias que no están desarrolladas en el país, aun cobrando una tasa menor y eso genera el incentivo a que vengan y para el país es mayor empleo, y mayor recaudación. Es algo óptimo”.

Otro de los proyectos que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso será una versión actualizada de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, orientada a incentivar que los ahorros no declarados ingresen al circuito financiero formal.

Caputo recordó que “ya lo han aprobado, ahora enviamos una versión mejorada” y explicó que el objetivo es movilizar los dólares que permanecen fuera del sistema bancario.

En ese sentido, afirmó: “Son los dólares que están debajo del colchón. Los bancos podrían financiar proyectos de infraestructura o Pymes. Los números que maneja el BCRA son casi 170 mil millones de dólares debajo de los colchones”.

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La oposición propone excluir a funcionarios públicos del régimen de Inocencia Fiscal

Mientras el oficialismo trabaja en esa iniciativa, desde Unión por la Patria surgió una propuesta alternativa. El diputado Eduardo Valdés presentó un proyecto para impedir que los funcionarios públicos y las personas políticamente expuestas puedan acceder a los beneficios contemplados en la Ley de Inocencia Fiscal.

Al fundamentar la iniciativa, el legislador sostuvo: “Los funcionarios públicos no pueden beneficiarse de la Ley de Inocencia Fiscal. Quienes administran recursos del Estado tienen un deber reforzado de transparencia y deben estar sometidos a mayores controles patrimoniales, no a menos”.

CS/JD/fl