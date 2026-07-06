Fiscalía de Paraguay pidió 2 años y 2 meses de prisión para Edgardo Kueider por el caso de los dólares no declarados

La Fiscalía de Paraguay pidió una condena de 2 años y 2 meses de prisión para Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel, en el juicio que se lleva adelante en Asunción por el presunto intento de ingresar dinero no declarado al país vecino.

El exsenador entrerriano está acusado por el delito de tentativa de contrabando de divisas, luego de que en diciembre de 2024 fuera detenido en el Puente Internacional de la Amistad, cuando viajaba en una camioneta junto a Guinsel.

Comienza el juicio contra el exsenador Edgardo Kueider, detenido con 200 mil dólares sin declarar

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Durante el procedimiento, agentes paraguayos detectaron que trasladaban 211.102 dólares, además de 646.000 guaraníes y cerca de 3,9 millones de pesos argentinos, sin haber realizado la declaración correspondiente ante las autoridades tributarias.

Desde entonces, Kueider y su secretaria cumplen prisión domiciliaria en Paraguay, primero en Asunción y luego en la zona de Luque, mientras avanza la causa judicial.

El pedido de la Fiscalía y la defensa de Kueider

El planteo de la pena fue realizado durante una nueva audiencia del juicio ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay. El fiscal Ysrael Villalba sostuvo que durante el proceso quedó acreditado que ambos ingresaron al territorio paraguayo sin declarar el dinero ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.

La defensa del exsenador, en cambio, pidió la absolución de Kueider y Guinsel. Sus abogados argumentaron que el hecho no constituye un delito de contrabando, sino, en todo caso, una falta vinculada a la obligación de informar el ingreso de dinero al país.

Al declarar ante el tribunal, Kueider rechazó las acusaciones y aseguró que no cometió ningún ilícito.

“Ni yo ni Iara Guinsel hemos venido a Paraguay a cometer ningún delito”, sostuvo el exlegislador, quien afirmó que la situación quedará demostrada durante el juicio.

Qué pasará si queda firme la condena

En caso de que el tribunal acepte el pedido de la Fiscalía y la sentencia quede firme, el tiempo que Kueider y Guinsel llevan bajo prisión domiciliaria desde diciembre de 2024 será computado como parte de la pena.

El abogado del exsenador, Marcelo Bogado, señaló además que la defensa aún sostiene que el ingreso del dinero sin declarar no configura contrabando y evitó precisar públicamente el origen de los fondos involucrados.

Kueider fue removido de su banca en el Senado argentino luego de que se conociera su detención en Paraguay. La causa continúa ahora a la espera del fallo del tribunal paraguayo.

LB/MSS